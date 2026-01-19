Palmeiras perde zagueiro titular por lesão na Copinha

O Palmeiras perdeu mais um atleta por lesão na atual edição da Copinha. Ainda no primeiro tempo, Robson sentiu a parte posterior da coxa e precisou ser substituído. Ainda na estreia, a comissão técnica perdeu o atacante Heittor, ausente pelo restante da competição.

Luccas Ramon foi o escolhido por Lucas Ramon, técnico do sub-20, para substituir Robson no duelo diante do Ibrachina, pelas quartas de final da Copinha, disputado na Arena Barueri, na tarde desta segunda-feira (20).

O vencedor do confronto enfrentará São Paulo ou Botafogo na próxima fase da competição, em horário ainda a ser divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização do torneio.

O Palmeiras encerrou a fase de grupos com três vitórias e a liderança do Grupo 27, após derrotar Monte Roraima-RR, Batalhão-TO e Remo. Na fase eliminatória, eliminou Vitória e Flamengo-SP nos pênaltis e superou o Ituano nas oitavas de final.

Robson, zagueiro do Palmeiras, deixou o gramado da Arena Barueri durante duelo contra o Ibrachina (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Veja campanha do Palmeiras na Copinha

Primeira fase

05/01: Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR – Arena Crefisa Barueri

Gols: Luis Saboia, Fabio, Victor Gabriel e Arthur

08/01: Palmeiras 9 x 0 Batalhão-TO – Arena Crefisa Barueri

Gols: Sorriso (três vezes), Victor Gabriel, Eduardo (quatro vezes) e Coutinho

11/01: Palmeiras 3 x 0 Remo – Arena Crefisa Barueri

Gols: Juliano, Juan Gabriel e Sorriso

Segunda fase

13/01: Palmeiras (3) 3 x 3 (2) Vitória – Arena Crefisa Barueri

Gols: Victor Gabriel (duas vezes) e Juan Gabriel

Terceira fase

15/01: Palmeiras (13) 1 x 1 (12) Flamengo-SP – Arena Crefisa Barueri

Gol: Sorriso

Oitavas

17/01: Palmeiras 3 x 1 Ituano – Arena Crefisa Barueri

Gols: Luis Saboia, Victor Gabriel e Juliano

Lista de inscritos

Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07)

Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05)

Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07)

Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05)

Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06)

