Palmeiras perde zagueiro titular por lesão na Copinha
Robson deixou o gramado da Arena Barueri após sentir a coxa na primeira etapa
O Palmeiras perdeu mais um atleta por lesão na atual edição da Copinha. Ainda no primeiro tempo, Robson sentiu a parte posterior da coxa e precisou ser substituído. Ainda na estreia, a comissão técnica perdeu o atacante Heittor, ausente pelo restante da competição.
Luccas Ramon foi o escolhido por Lucas Ramon, técnico do sub-20, para substituir Robson no duelo diante do Ibrachina, pelas quartas de final da Copinha, disputado na Arena Barueri, na tarde desta segunda-feira (20).
O vencedor do confronto enfrentará São Paulo ou Botafogo na próxima fase da competição, em horário ainda a ser divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização do torneio.
O Palmeiras encerrou a fase de grupos com três vitórias e a liderança do Grupo 27, após derrotar Monte Roraima-RR, Batalhão-TO e Remo. Na fase eliminatória, eliminou Vitória e Flamengo-SP nos pênaltis e superou o Ituano nas oitavas de final.
Veja campanha do Palmeiras na Copinha
Primeira fase
05/01: Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR – Arena Crefisa Barueri
Gols: Luis Saboia, Fabio, Victor Gabriel e Arthur
08/01: Palmeiras 9 x 0 Batalhão-TO – Arena Crefisa Barueri
Gols: Sorriso (três vezes), Victor Gabriel, Eduardo (quatro vezes) e Coutinho
11/01: Palmeiras 3 x 0 Remo – Arena Crefisa Barueri
Gols: Juliano, Juan Gabriel e Sorriso
Segunda fase
13/01: Palmeiras (3) 3 x 3 (2) Vitória – Arena Crefisa Barueri
Gols: Victor Gabriel (duas vezes) e Juan Gabriel
Terceira fase
15/01: Palmeiras (13) 1 x 1 (12) Flamengo-SP – Arena Crefisa Barueri
Gol: Sorriso
Oitavas
17/01: Palmeiras 3 x 1 Ituano – Arena Crefisa Barueri
Gols: Luis Saboia, Victor Gabriel e Juliano
Lista de inscritos
Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07)
Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05)
Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07)
Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05)
Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06)
