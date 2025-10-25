Dilema de Abel no Brasileirão pode definir futuro do Palmeiras na temporada

Poupar ou não poupar? Eis a questão. O Palmeiras volta suas forças para o Campeonato Brasileiro em jogo que pode valer a liderança da competição. No entanto, o técnico Abel Ferreira precisará decidir se vale a pena dar um descanso a alguns titulares na partida deste domingo (26), contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, para pensar no jogo de volta da semifinal da Libertadores, no meio da semana.

Com 61 pontos, o Verdão é o atual líder do Nacional, mas vê o Flamengo com a mesma pontuação e atrás apenas pelos critérios de desemparte do campeonato. Se tropeçar nesta rodada, pode ser ultrapassado pelo adversário carioca e colocará em risco o título do Brasileirão nestas últimas rodadas.

No entanto, o Rubro-Negro vai a campo antes, neste sábado (25), para encarar o Fortaleza e, portanto, o treinador português já saberá dos riscos desta 30ª rodada antes de sua partida acontecer.

Ao mesmo tempo, Abel Ferreira pode optar por um time misto se quiser focar 100% no jogo de quinta-feira (29), contra a LDU, em casa, em partida que vale a vaga na decisão da Libertadores. Neste duelo, o Palmeiras precisará reverter a derrota do primeiro jogo, por 3 a 0, e buscar uma goleada sobre o time equatoriano para manter vivo o sonho do tetracampeonato continental.

Desfalques do Palmeiras contra o Cruzeiro

O volante Aníbal Moreno, com edema na panturrilha, e o goleiro Weverton, com fissura na mão, estão fora deste confronto por problemas médicos, enquanto o lateral-esquerdo Piquerez cumpre suspensão automática e também será desfalque para a comissão técnica. O meio-campista Raphael Veiga pode perder a posição para Mauricio em razão do desempenho na última partida.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emi Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

