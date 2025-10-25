menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Dilema de Abel no Brasileirão pode definir futuro do Palmeiras na temporada

Verdão entra em campo neste final de semana de olho na liderança do Campeonato Brasileiro

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 25/10/2025
09:30
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Poupar ou não poupar? Eis a questão. O Palmeiras volta suas forças para o Campeonato Brasileiro em jogo que pode valer a liderança da competição. No entanto, o técnico Abel Ferreira precisará decidir se vale a pena dar um descanso a alguns titulares na partida deste domingo (26), contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, para pensar no jogo de volta da semifinal da Libertadores, no meio da semana.

➡️ Time da virada? Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores

Com 61 pontos, o Verdão é o atual líder do Nacional, mas vê o Flamengo com a mesma pontuação e atrás apenas pelos critérios de desemparte do campeonato. Se tropeçar nesta rodada, pode ser ultrapassado pelo adversário carioca e colocará em risco o título do Brasileirão nestas últimas rodadas.

No entanto, o Rubro-Negro vai a campo antes, neste sábado (25), para encarar o Fortaleza e, portanto, o treinador português já saberá dos riscos desta 30ª rodada antes de sua partida acontecer.

Ao mesmo tempo, Abel Ferreira pode optar por um time misto se quiser focar 100% no jogo de quinta-feira (29), contra a LDU, em casa, em partida que vale a vaga na decisão da Libertadores. Neste duelo, o Palmeiras precisará reverter a derrota do primeiro jogo, por 3 a 0, e buscar uma goleada sobre o time equatoriano para manter vivo o sonho do tetracampeonato continental.

Desfalques do Palmeiras contra o Cruzeiro

O volante Aníbal Moreno, com edema na panturrilha, e o goleiro Weverton, com fissura na mão, estão fora deste confronto por problemas médicos, enquanto o lateral-esquerdo Piquerez cumpre suspensão automática e também será desfalque para a comissão técnica. O meio-campista Raphael Veiga pode perder a posição para Mauricio em razão do desempenho na última partida.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emi Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Foto: Marcello Zambrana/AGIF

circulo com pontos dentroTudo sobre

