O Superior Tribunal Desportivo de Justiça (STJD) atendeu a um pedido do Palmeiras e concedeu efeito suspensivo para Allan. Com isso, o jogador está apto para enfrentar o Cruzeiro, no domingo (26), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O tribunal puniu o jogador com dois jogos de suspensão por uma expulsão na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no fim de julho, pela competição nacional. Na ocasião, Allan foi expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel após acertar o rosto de Samuel Xavier com o cotovelo.

O STJD denunciou o meia no artigo 250, que fala em impedir oportunidade clara de gol e em empurrar acintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Allan cumpriu um jogo de suspensão automática, na vitória sobre o Grêmio, e está livre para atuar até uma nova data de julgamento.

Com um calendário cheio, o Palmeiras esperava a decisão favorável para contar com o meia, que também faz função de segundo volante. Abel Ferreira pode ter dois desfalques no setor: Lucas Evangelista, lesionado, e Aníbal Moreno, que tem um edema na panturrilha e deve ser baixa.

Allan foi liberado pelo STJD e pode reforçar o Palmeiras contra o Cruzeiro (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Decisão no Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, terceiro colocado, em busca de recuperação. Na última rodada, o Verdão foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, e viu a equipe carioca igualar sua pontuação. No entanto, os comandados de Abel Ferreira mantêm a liderança por ter uma vitória a mais.

A partida será realizada às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O elenco do Palmeiras vêm de uma derrota amarda por 3 a 0 para a LDU, pela Libertadores, e se prepara para o duelo de volta, também sob seus domínios, na próxima quinta-feira (30).