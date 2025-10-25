Palmeiras volta a sofrer com desfalques para jogo com o Cruzeiro; veja escalação

O Palmeiras terá desfalques importantes para a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo, duelo decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Aníbal Moreno e Weverton estão fora por problemas médicos, enquanto Piquerez cumpre suspensão e também será baixa para Abel Ferreira.

O goleiro se recupera de uma fissura na mão e deve desfalcar o time pelo terceiro jogo consecutivo. Fora desde 15 de outubro, Weverton não atuou nas derrotas para o Flamengo, pelo Brasileirão, e para a LDU, na semifinal da Libertadores.

Aníbal Moreno, com um edema na panturrilha, permaneceu no banco de reservas na derrota para a LDU, em Quito, e também deve desfalcar a equipe. Com isso, Carlos Miguel segue como titular no gol, enquanto Emiliano Martínez é o favorito para atuar como primeiro volante.

Titular e um dos capitães do Palmeiras, Piquerez recebeu cartão amarelo por reclamação com o árbitro Wilton Pereira Sampaio e será outro desfalque. Jefté aparece como substituto imediato no banco de reservas.

Um dos destaques negativos da derrota por 3 a 0 em Quito, Raphael Veiga foi substituído ainda no intervalo e deve perder a posição entre os onze iniciais. Mauricio, por sua vez, aparece como o principal favorito para ocupar a lacuna.

Por outro lado, o Palmeiras terá uma novidade para o confronto. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) atendeu ao pedido da diretoria alviverde, concedeu efeito suspensivo a Allan, e o meia está liberado para o duelo. Suspenso por dois jogos devido à expulsão na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, em julho, o jovem poderá atuar até a data do novo julgamento.

Em corrida ponto a ponto com o Flamengo pelo título, a tendência é que a comissão técnica mantenha força máxima para encarar os mineiros. Nesta reta final, o Verdão terá mais dez jogos na competição, sendo quatro deles longe do Allianz.

Abel Ferreira promoverá mudanças na escalação do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emi Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no domingo (26), a partir das 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quatro dias depois, o Verdão recebe a LDU, no Allianz Parque, com a missão de reverter a desvantagem de três gols.