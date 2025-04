Dia do café! Relembre o dia em que Marcos tomou um cafezinho em goleada do Palmeiras na Libertadores

O dia do café é celebrado no dia 14 de abril e, para relembrar uma das bebidas favoritas dos brasileiros, nada melhor que uma cena inusitada que aconteceu no ano de 2000, quando o goleiro Marcos, do Palmeiras, tomou seu cafezinho durante uma partida contra o The Strongest, da Bolívia, pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras se reapresenta, e Abel perde mais um titular por lesão

O Palmeiras vencia a partida com tranquilidade no Palestra Itália quando uma câmera flagrou o goleiro tomando um líquido quente em um pequeno copo plástico encostado na trave de sua meta. Ao final da partida, vencida pelo Verdão por 4 a 0, Marcos admitiu que se tratava de café e ingeriu para "aquecer o corpo", já que estava frio.

Para os bolivianos, no entanto, a cena pegou mal, e a atitude de Marcos foi encarada como esnobe. No jogo de volta, fora de casa e na altitude, o Verdão perdeu por 4 a 2, enquanto os donos da casa comemoraram os gols na frente do palmeirense em gesto que dava a entender que estavam tomando um café.

continua após a publicidade

- O cafezinho deu uma polêmica do caramba. Se eu tivesse tomado suco ou água, ninguém teria falado nada - brincou Marcos, na época.

Anos depois, já aposentado, São Marcos relembrou a história em um papo com Benja.

➡️ Felipe Anderson reencontra bom futebol e vive melhor momento no Palmeiras

- Coisas de Marcão, de fazer merd*, sem pensar no que vai acontecer depois. Estava um frio à noite e a bola não chegava no gol, não dava para ficar aquecendo o jogo inteiro, a bola não chegava no gol... Eu falei para o roupeiro pegar um cafezinho para mim. Eu ainda tampei, tomei, só que saiu uma fumacinha - contou o ex-goleiro, aos risos.

- No outro dia: 'Foi tão fácil o jogo que Marcos tomou um café', foi uma matéria. Quando cheguei na Bolívia os caras queriam acabar comigo. Aí ganharam, sentaram na minha frente e fingiam que estavam tomando café, a torcida xingava, eu só queria sair da Bolívia vivo. Posso ser humilhado, não tem importância, mas preciso ir embora daqui - divertiu-se ao contar o caso.

continua após a publicidade