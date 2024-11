Dudu exalta Maurício Galiotte, ex-presidente do Palmeiras: ‘O melhor’

O atacante Dudu foi às redes sociais de Maurício Galiotte, ex-presidente do Palmeiras, para comentar sobre uma lembrança publicada: o aniversário de três anos do título da Libertadores, em que ambos fizeram parte. No post, o camisa 7 do Verdão escreveu, entre outras coisas, que o ex-mandatário foi "o melhor presidente".

– O melhor presidente! Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito! – escreveu Dudu na publicação.

Dudu deixou comentário em publicação de Galiotte (Foto: Reprodução)

Diferentemente da relação que tem com a atual presidente do clube, Leila Pereira, Dudu mantém uma relação de amizade com Maurício Galiotte.

Na época em que o atacante chegou ao Verdão, em 2015, Galiotte era vice-presidente e, mais tarde, entre 2017 e 2021, ocupou o principal cargo do Palmeiras.

A relação entre Dudu e Leila Pereira ficou abalada desde o meio deste ano, quando o atacante, após retornar de uma grave lesão que o deixou fora dos gramados por quase 10 meses, abriu negociações com o Cruzeiro, que mais tarde acabou frustrada.

Na época, Leila disse que o ciclo do camisa 7 no Palmeiras estava encerrado, e houve certo desconforto quando o jogador desistiu do acordo que tinha com o clube mineiro. Embora tenha contrato até o fim de 2025, a permanência de Dudu no elenco de Abel Ferreira na próxima temporada é incerta.

