Justiça manda Palmeiras pagar dívida milionária em compra de Micael

A 1ª Vara do Trabalho de Limeira-SP, da Justiça de São Paulo, determinou que o Palmeiras deposite R$ 1 milhão em uma conta judicial pela compra do zagueiro Micael. O valor será destinado para pagar dívidas trabalhistas do Independente, time do interior paulista.

A quantia é referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que destina até 5% do valor da transferência para o período de formação do atleta, entre os 12 e 23 anos. Micael esteve no time de Limeira em 2018 e 2019, quando se profissionalizou. O Velo Clube também tem direito a um percentual.

O Independente, que atualmente disputa a Quinta Divisão do Paulistão (A-4), contava com a cifra milionária para a temporada, mas não vai conseguir ter acesso ao dinheiro. A decisão judicial para bloquear o valor foi feita na terça-feira (11).

O Palmeiras pagou 5 milhões de dólares (R$ 28,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos de Micael e assinou contrato até o final de 2029. Desde a infância, o agora jogador de 24 anos se declara palmeirense.

Micael na semifinal do Paulista contra o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Procurados pela reportagem, o Independente e o Palmeiras não se manifestaram. Já o advogado Filipe Rino, que representa credores do time de Limeira, disse que a penhora do valor é necessária para garantir os direitos de ex-funcionários.

- Por ser um dos clubes considerados formadores do Micael, o Independente tem direito a um percentual de toda negociação envolvendo os direitos econômicos do atleta, inclusive desta, envolvendo Palmeiras e Houston Dynamo. Nós pedimos a penhora de tais valores, e o Palmeiras deverá depositar em juízo os valores de direito do Independente para pagamento das ações trabalhistas - comentou Rino.

Micael: do Independente aos EUA

Micael iniciou no sub-20 do Independente e subiu para o time principal após quatro jogos. Ele estreou como profissional diante do Jaguariúna, em 7 de abril de 2019, na goleada por 6 a 0, pela Segunda Divisão Paulista.

Depois de 14 partidas, o zagueiro se transferiu para o sub-20 do Atlético-MG no mesmo ano. Micael fez apenas dois jogos pela equipe de cima Galo e se transferiu para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, onde ficou por três temporadas e disputou 80 confrontos.