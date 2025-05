De olho na vaga da Copa do Brasil, Palmeiras retorna aos treinos com novidades

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, após vencer o RB Bragantino, e já virou a chave. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o time paulista volta suas forças para encarar o Ceará, na quinta-feira (22), às 19h30, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. A novidade foi que o zagueiro Micael treinou novamente e sem restrições.

Os titulares em Bragança Paulista fizeram recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho técnico com duas equipes de 11 jogadores em dois tempos de 20 minutos. Além de Micael, os atacantes Bruno Rodrigues, em transição física, e Vitor Roque, desfalque da última partida por problemas particulares, também foram a campo.

O atacante Luighi, um dos destaques do segundo tempo alviverde contra o Bragantino, enalteceu as chances que vem recebendo da comissão técnica de Abel Ferreira.

- Eu fico feliz. Quando estou em campo, procuro ajudar a equipe da melhor forma e sempre estou à disposição para quando chegar a oportunidade eu dar o meu melhor. Tenho muita fome de jogo, gosto de sempre estar em campo. Quando eu converso com a comissão, eles sempre me deixam solto e à vontade para fazer o que eu amo, que é jogar futebol - disse o jogador.

- Nosso elenco é cheio de jogadores bons, de muita bagagem. Quando a gente entra em campo, eles procuram deixar a gente mais à vontade e é isso que faz a diferença: entrar no jogo e ser livre - afirmou o camisa 31, que soma 14 embates e dois gols pelo time profissional.

Palmeiras é líder do Brasileirão com vantagem

O Verdão é líder do Brasileirão com 22 pontos, decorrentes de sete vitórias, um empate e uma derrota. Na Libertadores, o Palmeiras também é destaque. Além de ser o único time com 100% de aproveitamento, cinco triunfos em cinco rodadas na primeira fase, conquistou o primeiro lugar geral com uma rodada de antecedência.

