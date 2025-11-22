De olho na liderança, Abel escala três atacantes no Palmeiras para enfrentar o Fluminense
Equipes se enfrentam na noite deste sábado (22), às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileirão
O Palmeiras tenta se recuperar de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira é o vice-líder da competição, mas vem de duas derrotas - contra Mirassol e Santos - e um empate - contra o Vitória. Para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, Abel Ferreira mexeu na equipe que vai enfrentar o Fluminense nesta 35ª rodada.
Sem poder contar com o meio-campista Andreas Pereira, expulso no empate com o Vitória, em casa, o treinador português escalou o meio-campo alviverde com Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan.
Por outro lado, os três titulares que estiveram com suas seleções na última Data Fifa - Gómez, Piquerez e Vitor Roque - e iniciaram o último jogo no banco de reservas, retornam ao time titular.
O Verdão tenta retomar a ponta da tabela do campeonato. O time paulista está a dois pontos do líder Flamengo, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o RB Bragantino. Caso o Palmeiras vença e o Rubro-Negro perca ou empate, o Alviverde reassume a ponta.
Escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan; Sosa, Flaco López e Vitor Roque.
Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez, Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, José López e Vitor Castanheira (auxiliar técnico).
