Gols de Borja, Felipe Melo e Luan destacaram a eficiência ofensiva e o controle do jogo pelo Palmeiras.

O time, sob o comando de Felipão, apresentou forte desempenho coletivo e domínio durante toda a partida.

Palmeiras venceu o Fluminense por 3 a 0, consolidando sua liderança no Campeonato Brasileiro de 2018.

O dia 14 de novembro de 2018 ficou marcado como uma das noites mais importantes da campanha do título palmeirense no Brasileirão. Jogando diante de mais de 37 mil torcedores no Allianz Parque, o time de Luiz Felipe Scolari venceu o Fluminense por 3 a 0, mostrou força coletiva, dominou todas as fases da partida e colocou definitivamente a mão na taça daquela temporada. O Lance! relembra Palmeiras 3 x 0 Fluminense no Brasileirão 2018.

O Palmeiras vinha embalado, com uma longa sequência de invencibilidade e defesa sólida, enquanto o Fluminense chegava pressionado, oscilando e com dificuldades ofensivas. A diferença entre os momentos das equipes ficou evidente desde o início: o Verdão se impôs fisicamente, venceu duelos, criou mais e fez o jogo se desenhar rapidamente a seu favor.

O gol de Borja aos 41 minutos do primeiro tempo aliviou a tensão e coroou a superioridade construída ao longo da etapa inicial. O Fluminense até conseguiu equilibrar alguns momentos com transições rápidas, mas encontrou pouca profundidade contra a dupla Gustavo Gómez–Luan, que fez partida impecável.

No segundo tempo, o domínio palmeirense aumentou. Felipe Melo marcou um golaço aos 83 minutos, e Luan fechou a conta aos 90, confirmando um resultado que empolgou a torcida e deixou o título praticamente assegurado. A sinergia entre intensidade, maturidade e organização tática de Felipão foi a cara daquela partida — e daquela campanha.

Palmeiras 3 x 0 Fluminense no Brasileirão 2018

Palmeiras domina as ações desde o começo

O Palmeiras iniciou o jogo pressionando alto, com Dudu, Willian e Lucas Lima se associando para quebrar a primeira linha de marcação do Fluminense. Thiago Santos e Bruno Henrique organizavam o meio-campo com forte presença física, enquanto Mayke e Diogo Barbosa davam amplitude pelos lados.

A equipe de Marcelo Oliveira tentava responder com Júnior Sornoza e Luciano buscando criar entrelinhas, mas o Fluminense encontrava muitas dificuldades para sair do campo defensivo. A marcação palmeirense era intensa, agressiva e muito bem coordenada, impedindo qualquer construção fluida do adversário.

O gol parecia questão de tempo — e saiu aos 41 minutos. Após jogada trabalhada pela direita, Willian finalizou cruzado e Borja completou para abrir o placar. Era o retrato do primeiro tempo: Palmeiras soberano, Fluminense resistindo como podia.

Segundo tempo mais aberto, mas Palmeiras segue superior

O Fluminense voltou tentando ser mais agressivo, com Bryan Cabezas e Ayrton Lucas buscando profundidade. Porém, o Palmeiras continuava melhor posicionado, com saída organizada e maior controle territorial.

A entrada de Felipe Melo devolveu impacto físico ao meio-campo, enquanto Gustavo Scarpa acrescentou dinâmica nas transições ofensivas. O Verdão passou a encontrar ainda mais espaços, especialmente quando o Fluminense adiantou suas linhas.

Weverton, sempre seguro, pouco trabalhou. A zaga palmeirense anulou Luciano e Júnior Dutra, e a equipe alviverde ganhou confiança para acelerar quando necessário.

Felipe Melo acerta um golaço e Luan fecha a vitória

Aos 83 minutos, Felipe Melo marcou um dos gols mais emblemáticos da campanha. Scarpa cobrou falta para a área, a defesa afastou parcialmente e o volante pegou de primeira, de fora da área, acertando um chute forte, rasteiro, indefensável para Júlio César. O Allianz Parque explodiu — era o gol da tranquilidade e da confirmação do domínio técnico do Palmeiras.

Aos 90, veio o terceiro gol. Gustavo Scarpa cobrou escanteio com precisão e Luan completou de cabeça, selando o 3 a 0. O Palmeiras fechava mais uma vitória convincente e consolidava a liderança com autoridade, maturidade e capacidade de decisão.

Vitória que simboliza o título do Verdão

O resultado não foi apenas mais um triunfo: foi uma partida que representou perfeitamente o estilo de Felipão em 2018. Time sólido defensivamente, eficiente nas bolas paradas, agressivo nas transições e capaz de controlar o ritmo da partida com naturalidade.

O Fluminense, por outro lado, se viu novamente fragilizado ofensivamente. Com dificuldades de criação, pouca profundidade e erros defensivos decisivos, o time carioca saiu de campo pressionado na luta contra a parte baixa da tabela.

Para o Palmeiras, o 3 a 0 significou praticamente tocar na taça — um passo enorme rumo a mais um título brasileiro.

Ficha técnica - Palmeiras 3 x 0 Fluminense no Brasileirão 2018

Palmeiras 3 x 0 Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro 2018 – 34ª rodada

Data: Quarta-feira, 14 de novembro de 2018

Horário: 21h45

Local: Allianz Parque (Arena Palestra Itália), São Paulo (SP)

Público: 37.430 torcedores

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Gols

Palmeiras:

Miguel Borja, 41’

Felipe Melo, 83’

Luan, 90’

Palmeiras

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima; Willian, Borja e Dudu. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Fluminense

Júlio César; Igor Julião, Digão, Paulo Ricardo e Ayrton Lucas; Richard, Júnior Sornoza, Jádson; Júnior Dutra, Luciano e Bryan Cabezas. Técnico: Marcelo Oliveira.