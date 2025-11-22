Roger e Magno Alves foram os destaques da partida, contribuindo significativamente para a vitória do Fluminense.

O dia 7 de novembro de 2001 ficou marcado como um dos mais surpreendentes da história recente do Brasileirão. No Palestra Itália, o Palmeiras abriu o placar com gol contra de Marcão, mas viu o Fluminense reagir com intensidade, velocidade e precisão para construir uma virada histórica. Em apenas 29 minutos, o Tricolor marcou cinco gols, desmontou completamente o time paulista e encaminhou uma das maiores goleadas do confronto. O Lance! relembra Palmeiras 2 x 6 Fluminense no Brasileirão 2001.

O Fluminense, comandado por Oswaldo de Oliveira, vivia momento de oscilação, mas tinha peças decisivas em grande fase — especialmente Roger, Magno Alves e Roni. A equipe entrou em campo com postura agressiva, pressionando a saída palmeirense e aproveitando cada brecha defensiva. A explosão ofensiva ainda no primeiro tempo viraria um marco da campanha tricolor.

O Palmeiras, por outro lado, atravessava fase instável. Com problemas defensivos, falhas no posicionamento e pouca coordenação no meio-campo, o time de Márcio Araújo se desorganizou completamente assim que sofreu o empate. A equipe alviverde tinha nomes técnicos como Pedrinho, Galeano e Magrão, mas não conseguiu conter a velocidade e a eficiência do Flu.

O segundo tempo foi menos frenético, mas manteve o domínio visitante. O Fluminense ainda ampliou com Magno Alves, enquanto o Palmeiras descontou com Pedrinho já no fim. O 6 a 2 refletiu uma noite avassaladora do ataque tricolor e um dos capítulos mais dolorosos da história palmeirense como mandante.

Explosão do Fluminense: cinco gols em menos de 30 minutos

O jogo começou equilibrado, mas logo ganhou contornos dramáticos. Aos 2 minutos, o Palmeiras abriu o placar após Marcão marcar contra tentando afastar cruzamento. A vantagem, porém, durou pouco — e o Fluminense iniciou ali uma reação histórica.

Aos 16 minutos, Roger empatou após jogada rápida pela esquerda. Dois minutos depois, aos 18, Sidney virou o placar ao aproveitar rebote na área. O Palmeiras se perdeu completamente, e o Flu percebeu o momento de fragilidade do rival.

Aos 20 minutos, Magno Alves fez o terceiro em transição fulminante, finalizando com categoria. O Palestra Itália ficou em silêncio: em quatro minutos, o Fluminense havia virado e dominava o jogo. Aos 29 minutos, Roni marcou o quarto gol após jogada de inteligência e velocidade. E antes do intervalo, aos 45 minutos, Roger cobrou pênalti com precisão e fez o quinto.

Era um massacre. O Fluminense chegava com facilidade, ocupava todos os corredores e explorava a desorganização defensiva alviverde. A virada era mais do que expressiva: era avassaladora.

Palmeiras tenta reagir, mas segue vulnerável ao Fluminense

No segundo tempo, o Palmeiras voltou buscando diminuir o ritmo tricolor, mas continuava espaçado e vulnerável. Fernando, Galeano e Pedrinho tentavam criar, mas a defesa do Flu se posicionava bem, e Murilo apenas controlava chutes de média distância.

O time paulista até teve momentos de pressão, principalmente em bolas paradas, mas faltava precisão e articulação coletiva. A instabilidade emocional era evidente após o choque do primeiro tempo, e as tentativas de reação esbarravam na boa marcação tricolor.

Magno Alves amplia e Pedrinho desconta

Aos 73 minutos, Magno Alves marcou seu segundo gol na partida, aproveitando cruzamento preciso para fazer o sexto do Fluminense. O atacante vivia noite inspirada, demonstrando faro de gol e excelente leitura de espaços. A defesa palmeirense, novamente mal posicionada, não conseguiu reagir.

O Palmeiras ainda descontou aos 81 minutos, quando Pedrinho marcou após infiltração pelo meio. Foi um prêmio individual para o meia, um dos poucos que tentaram manter o ritmo competitivo do time ao longo da partida. Mas era tarde: o Flu já tinha construído uma das maiores goleadas como visitante em sua história.

Uma das grandes viradas do Brasileirão

O 6 a 2 sobre o Palmeiras se tornou referência em retrospectos do Fluminense e figura entre as grandes viradas do Brasileirão. A equipe de Oswaldo de Oliveira mostrou intensidade, confiança e aproveitamento muito acima da média, com destaque absoluto para Roger e Magno Alves.

Para o Palmeiras, a derrota marcou um dos momentos mais difíceis da temporada, expondo falhas defensivas e falta de organização coletiva. O clube tentaria se reequilibrar nas rodadas seguintes, mas a ferida daquele 7 de novembro ficou marcada na torcida.

Ficha técnica - Palmeiras 2 x 6 Fluminense no Brasileirão 2001

Palmeiras 2 x 6 Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro 2001 – 22ª rodada

Data: Quarta-feira, 7 de novembro de 2001

Local: Estádio Palestra Itália (Parque Antártica), São Paulo (SP)

Gols

Palmeiras:

Marcão (contra), 2’

Pedrinho, 81’

Fluminense:

Roger, 16’ e 45’ (pênalti)

Sidney, 18’

Magno Alves, 20’ e 73’

Roni, 29’

Palmeiras

Sérgio; Daniel Martins, Alexandre, Leonardo Devanir e Misso; Magrão, Fernando, Galeano e Pedrinho; Lopes e Darío Muñoz. Técnico: Márcio Araújo.

Fluminense

Murilo; Paulo César, Flávio, André Luís e Régis; Sidney, Marcão, Roger, Fernando Diniz; Magno Alves e Roni. Técnico: Oswaldo de Oliveira.