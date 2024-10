CT do Palmeiras: onde o Verdão treina em São Paulo?

CT do Palmeiras tem uma das melhores estruturas do Brasil. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 08:09 • São Paulo

O Centro de Treinamento do Palmeiras, conhecido como Academia de Futebol, é um dos mais completos do Brasil. Situado no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, o CT do Palmeiras é referência em modernidade e inovação, sendo utilizado pelo elenco profissional e pelas categorias de base. Com uma área de mais de 48 mil metros quadrados, o centro de treinamento tem o apoio da prefeitura de São Paulo e foi construído para oferecer uma estrutura de ponta para os atletas do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrutura do Palmeiras

A estrutura do CT do Palmeiras é de altíssimo padrão, contando com três campos de futebol com medidas oficiais, além de um moderno Centro de Excelência. Inaugurado em 2017, o Centro Crefisa Capitão Adalberto Mendes inclui instalações como suítes individuais para jogadores, suítes duplas, auditório, salas de cinema e jogos, piscinas, ofurô, e saunas. A academia de musculação e a sala de fisioterapia são equipadas com aparelhos de última geração, utilizados tanto para o treinamento quanto para a reabilitação dos atletas.

Além disso, o CT possui um refeitório onde são preparadas refeições balanceadas, conforme as recomendações nutricionais dos especialistas do clube. A Academia de Futebol também abriga áreas para atividades administrativas, como departamentos de marketing e comunicação, e inclui até mesmo consultórios médicos e dentários. Graças a essa infraestrutura completa, o CT do Palmeiras é um dos mais avançados da América Latina, frequentemente elogiado por jogadores e equipes que o visitam.

Endereço do CT do Palmeiras

Avenida Marquês de São Vicente, 2650 - Água Branca, São Paulo - SP, CEP: 01139-003.

Como chegar ao CT do Palmeiras de carro ou transporte público

Partindo do centro de São Paulo, o CT do Palmeiras fica a cerca de 9 km de distância. De carro, o trajeto leva aproximadamente 20 a 30 minutos, dependendo das condições do trânsito. O caminho mais direto é seguir pela Avenida Francisco Matarazzo em direção à Avenida Marquês de São Vicente. A Academia de Futebol fica no lado direito da avenida, próxima ao Terminal Barra Funda, com boa sinalização ao longo do percurso.

Se optar pelo transporte público, o terminal de ônibus e a estação de metrô Barra Funda (Linha Vermelha) estão a cerca de 10 minutos a pé do CT. Dessa forma, o trajeto é rápido e conveniente para quem sai do centro, com um tempo estimado de cerca de 30 minutos entre o metrô e a caminhada até o CT do Palmeiras.

A acessibilidade do centro de treinamento é um ponto positivo, permitindo que torcedores e visitantes tenham a oportunidade de conhecer as instalações do clube e participar de eventos esporádicos que ocorrem no local.