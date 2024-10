Estrangeiros do Palmeiras: os cinco melhores da história

Gustavo Gomez está entre os maiores estrangeiros do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 21:54 • São Paulo

O Palmeiras é conhecido por sua rica história de conquistas e por sempre valorizar talentos internacionais. Ao longo dos anos, muitos estrangeiros contribuíram para o sucesso do Verdão, encantando a torcida com seu estilo de jogo e ajudando o clube a erguer troféus importantes. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Palmeiras que marcaram suas passagens com habilidades e títulos.

Top 5 melhores estrangeiros do Palmeiras

Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, também paraguaio, chegou ao clube em 2018 e rapidamente se tornou uma referência na defesa. Capitão e líder em campo, Gómez ajudou o Palmeiras a conquistar títulos como a Libertadores em 2020 e 2021, e o Campeonato Brasileiro de 2018, 2022 e 2023. O paraguaio virou um dos maiores estrangeiros do Palmeiras.

Jorge Valdivia

Jorge Valdivia, o chileno, encantou a torcida com sua habilidade e visão de jogo. Conhecido como “El Mago”, ele teve duas passagens pelo clube, sendo um dos principais nomes na conquista da Copa do Brasil de 2012. Valdivia é considerado um dos maiores estrangeiros do Palmeiras.

Arce

Arce, o lateral-direito paraguaio, vestiu a camisa do Palmeiras entre 1998 e 2002, contribuindo para títulos importantes, como a Libertadores de 1999. Sua precisão nos cruzamentos e cobranças de falta o tornaram uma peça fundamental na equipe e um dos grandes estrangeiros do Palmeiras.

Madurga

O argentino Madurga foi essencial na conquista do Campeonato Brasileiro de 1972, assumindo a posição de titular no lugar de lesionados da formação clássica da segunda academia. O argentino, que gostava de jogar no setor ofensivo, acabou sendo recuado por Oswaldo Brandão para a atuar na linha de volantes no lugar de Dudu. Na reta final do torneio, foi avançado para substituir Cesar Maluco. É o primeiro estrangeiro a vencer o Campeonato Brasileiro pós-1970 e está entre os maiores estrangeiros do Palmeiras.

Héctor Echevarrieta

O atacante paraguaio, Héctor Echevarrieta, que jogou na década de 40, é o 12º maior artilheiro da história do Palmeiras. É um dos integrantes do elenco da 'Arrancada Histórica de 1942' e tem 113 gols em 128 partidas. É um dos principais atacantes estrangeiros do Palmeiras.

Esses jogadores representam diferentes épocas, mas todos eles ajudaram a construir o legado dos estrangeiros do Palmeiras, trazendo qualidade e dedicação ao clube.