Jogadores com mais jogos pelo Palmeiras: veja o top 10 da história

Ademir da Guia está no topo da lista de atletas com mais jogos pelo Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 15:17 • São Paulo

O Palmeiras é um clube marcado por conquistas e jogadores que fizeram história. Ao longo dos anos, muitos atletas se destacaram não só pelas vitórias, mas também pelo número de partidas disputadas. A lista dos jogadores com mais jogos pelo Palmeiras mostra os nomes que deixaram um legado duradouro para o clube alviverde.

1. Ademir da Guia – 902 jogos

Ademir da Guia, conhecido como "Divino", é o recordista absoluto de mais jogos pelo Palmeiras, com 902 partidas entre 1962 e 1977. Ele é uma das maiores lendas do clube e do futebol brasileiro, tendo conquistado inúmeros títulos e encantado gerações de torcedores.

2. Emerson Leão – 621 jogos

O goleiro Emerson Leão, um dos maiores do futebol brasileiro, disputou 621 jogos pelo Palmeiras. Atuando entre 1968 e 1978, ele se destacou por suas defesas e por sua liderança em campo, sendo fundamental para o clube em várias competições.

3. Waldemar Fiume – 620 jogos

Waldemar Fiume, volante e zagueiro, é outro nome que marcou época no Palmeiras, com 620 jogos entre as décadas de 40 e 50. Ele é lembrado por sua técnica e liderança, sendo um dos pilares do clube em seus anos de ouro.

4. Dudu (Olegário) – 615 jogos

Dudu, meio-campista de enorme qualidade, disputou 615 partidas pelo Palmeiras entre 1964 e 1976. Ele formou uma dupla histórica com Ademir da Guia e é reverenciado pelos torcedores alviverdes.

5. Valdemar Carabina – 595 jogos

Carabina, zagueiro e volante, jogou 595 partidas pelo Palmeiras entre as décadas de 50 e 60. Ele era conhecido por sua forte marcação e compromisso com o clube, tornando-se um dos ídolos alviverdes.

6. Luís Pereira – 576 partidas

Luís Pereira, um dos melhores zagueiros da história do Palmeiras, disputou 576 partidas pelo clube. Ele se destacou por sua habilidade e foi um dos grandes nomes da defesa alviverde.

7. Marcos – 533 partidas

Marcos, o "São Marcos", é um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, com 533 jogos pelo clube. Campeão da Libertadores em 1999, ele é adorado pela torcida e é lembrado por sua lealdade e defesas milagrosas.

8. Djalma Santos – 502 partidas

Djalma Santos, um dos maiores laterais da história do futebol, jogou 502 vezes pelo Palmeiras. Sua técnica e habilidade defensiva o tornaram um dos jogadores mais respeitados do clube.

9. Nei – 490 partidas

Nei, meio-campista, disputou 490 jogos pelo Palmeiras entre as décadas de 70 e 80. Ele é lembrado por sua garra e dedicação em campo, representando com honra o clube.

10. Edu Bala – 482 partidas

Edu Bala, ponta-direita, jogou 482 partidas pelo Palmeiras entre 1969 e 1978. Conhecido por sua velocidade, ele contribuiu para várias conquistas do clube.

Esses jogadores ajudaram a consolidar a tradição e a grandeza do Palmeiras no futebol brasileiro.