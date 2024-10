Maiores contratações do Palmeiras na história

Borja está no topo das maiores contratações da história do Palmeiras. (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:13 • São Paulo

O Palmeiras, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, é conhecido por fazer investimentos de peso para montar elencos competitivos. Nos últimos anos, o clube não mediu esforços para contratar jogadores de qualidade, muitos deles com valores milionários. Com o apoio de sua gestão financeira, o Palmeiras foi responsável por algumas das maiores transferências do futebol brasileiro. Aqui estão as cinco maiores contratações do Palmeiras, com destaque para o valor investido e o impacto de cada jogador no time.

Top 5 maiores contratações do Palmeiras*

1. Miguel Borja – R$ 131,77 milhões (2017)

O atacante colombiano Miguel Borja foi contratado pelo Palmeiras em 2017 por cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões). Na época, Borja era uma das maiores promessas do futebol sul-americano, após ter se destacado na Copa Libertadores com o Atlético Nacional, da Colômbia. Sua chegada ao Palmeiras gerou muita expectativa, mas ele teve dificuldades em manter a regularidade esperada.

Apesar de não ter alcançado todo o sucesso que se esperava, Borja teve momentos importantes no clube, ajudando o Palmeiras a conquistar títulos nacionais. Depois de períodos de empréstimos a outros clubes, ele acabou se transferindo em definitivo para o River Plate, da Argentina.

2. Maurício – R$ 62 milhões (2024)

Entre as maiores contratações do Palmeiras, a chegada de Maurício ocorreu em 2024, quando o clube desembolsou 10,5 milhões de euros (R$ 62 milhões) para trazer o meio-campista do Internacional. Maurício foi uma aquisição estratégica, com o objetivo de reforçar o meio-campo alviverde em competições nacionais e internacionais.

Versátil e com capacidade de atuar tanto como meia armador quanto aberto pela direita, Maurício chegou ao Palmeiras para disputar posição com jogadores como Raphael Veiga e Estêvão. Sua contratação reforça a busca do Palmeiras por elencos fortes e equilibrados.

3. Flaco López – R$ 53,1 milhões (2022)

O atacante argentino Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022 por cerca de 9,5 milhões de euros (R$ 51 milhões). López veio para aumentar o poder ofensivo do time, mas, assim como outros estrangeiros que chegaram ao clube, enfrentou dificuldades de adaptação inicial.

No entanto, com o tempo, López começou a se destacar em partidas importantes, ganhando a confiança da comissão técnica e da torcida. Flaco esta entre as maiores contratações do Palmeiras e é parte do projeto do Palmeiras de construir um ataque diversificado e capaz de competir em alto nível tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.

4. Artur – R$ 39,5 milhões (2023)

O atacante Artur foi contratado pelo Palmeiras em 2023 por 8 milhões de euros (R$ 40 milhões), após se destacar no Red Bull Bragantino. Artur, que já havia passado pelas categorias de base do Palmeiras, voltou ao clube para ser uma das principais opções no ataque alviverde. Sua contratação foi vista como um movimento importante para aumentar a profundidade do elenco, especialmente em competições de mata-mata.

Artur rapidamente se tornou uma peça chave no sistema ofensivo do técnico Abel Ferreira, mostrando sua versatilidade ao atuar em diferentes posições no ataque e contribuindo com gols e assistências importantes. Apesar de configurar nas maiores contratações do Palmeiras, Artur foi vendido ao Zenit, da Rússia, no começo de 2024.

5. Aníbal Moreno – R$ 33 milhões (2024)

Aníbal Moreno, meio-campista argentino, foi outra contratação de destaque do Palmeiras em 2024, custando cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 33 milhões). Moreno chegou ao clube vindo do Racing e foi visto como uma adição fundamental para reforçar o meio-campo defensivo.

Com uma visão de jogo refinada e capacidade de distribuição de passes, Moreno trouxe maior equilíbrio à equipe. Sua contratação reflete a estratégia do Palmeiras de investir em jogadores jovens e talentosos da América do Sul, apostando em seu desenvolvimento a longo prazo. E com isso, Aníbal Moreno está entre as maiores contratações do Palmeiras.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).