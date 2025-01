Copinha 2025: Palmeiras estreia contra o Náutico-RR com missão de preparar estrelas

O Palmeiras enfrenta o Náutico-RR nesta sexta-feira (3), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Bicampeão da competição, o clube paulista tem como objetivo preparar os principais talentos do elenco para a transição ao profissional.

Ao todo, quatro integrantes do time de base realizarão a transição para o profissional após o término da Copinha: Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi, único com minutos em campo pela equipe principal.

A promoção do quarteto foi uma solicitação do técnico Abel Ferreira, que anunciou a decisão em entrevista coletiva após jogo do Campeonato Brasileiro, ainda no ano passado.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira.

O Verdão venceu as últimas sete partidas de estreia na Copinha. No ano passado, a equipe goleou a Queimadense-PB por 7 a 0, com gols de Estêvão (duas vezes), Allan, Talisca, Gilberto, Riquelme Fillipi e Vitor André.

Luighi, atacante do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Entrada sem custos

O torcedor palmeirense terá entrada gratuita para acompanhar a partida na Arena Barueri. O acesso ao estádio será realizado por meio de reconhecimento facial, e os ingressos para todos os jogos da Copinha devem ser resgatados pelo aplicativo BIP Fut, disponível para Android e iOS.

Veja os inscritos do Palmeiras na Copinha

Goleiros: Cesar (06), Deivid (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07); Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), Edney (04), Gilberto (05); Zagueiros: Benedetti (06), Diogo (05), Gabriel Vareta (05) e Robson (06); Meio-campistas: Agner (05), David (04), Erick Belé (07), Figueiredo (06), Luis Arthur (06), Rafael Coutinho (06), Ramon (06), Thalys (05) e Wendell (05); Atacantes: Allan (04), Antônio Marcos (07), Giulio (05), Juan Gabriel (08), Luighi (06), Marcio Vitor (06), Riquelme Fillipi (06) e Sorriso (05).

Grupo do Palmeiras

1ª rodada: Palmeiras x Náutico-RR - 3 de janeiro, às 18h

2º rodada: Santa Cruz-AC x Palmeiras - 6 de janeiro, às 21h45

3ª rodada: Oeste x Palmerias - 9 de janeiro, às 17h

Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.