Palmeiras afasta equipe sub-17 por ‘briga de ego’ e conflitos internos e reforça pulso firme na base

O Palmeiras optou por afastar todo o elenco sub-17, incluindo comissão técnica e staff, da disputa do Campeonato Paulista da categoria. A partir de agora, o clube seguirá na competição com atletas do sub-16, que também contarão com profissionais da comissão técnica correspondente.

Segundo apuração da reportagem, alguns jogadores mais velhos — próximos à idade limite da categoria — demonstraram insatisfação com a ascensão dos atletas mais jovens, gerando um ambiente de disputa interna e "briga de ego". Além disso, o clube confirmou que atos de indisciplina foram cometidos por integrantes do grupo, reforçando a decisão pelo afastamento.

Após golear o Brasilis por 6 a 0, o Verdão garantiu a classificação às quartas de final do Estadual, em partida que contou com a presença de alguns atletas do sub-16, assim como em outras ocasiões.

Palmeiras sub-17 antes de partida contra o Brasilis, pelo Paulista da categoria (Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Dono de uma das categorias de base mais vitoriosas do país, o Palmeiras acredita internamente que a formação pessoal está à frente da conquista de títulos no período de formação e irá dar maior ênfase a este processo internamente.

A informação do afastamento da equipe sub-17 do Palmeiras do Paulista da categoria foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!. Procurado, o clube afirmou se tratar de questões disciplinares, mas que não irá divulgar maiores detalhes. Caso exista alguma novidade por parte da instituição, a matéria será atualizada.

Em setembro, a equipe sub-17 do Palmeiras viajou à Espanha para a disputa do Mundial da categoria. Na ocasião, venceu o Real Madrid e outras duas equipes na fase de grupos, superou o Sevilla nas quartas de final, mas acabou eliminada pelo Barcelona, nos pênaltis, na semifinal.

Dos 20 jogadores que representaram o Alviverde na Europa, seis nasceram em 2009, enquanto os demais são de 2008.

Sem outra competição oficial em 2025, o elenco sub-17 do Palmeiras seguirá treinando nas instalações do clube e deve retornar aos gramados em dezembro, para que o grupo jogue a Super Copa Capital, em Brasília, capital do país.