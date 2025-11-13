Jornalista analisa briga nos bastidores de Flamengo e Palmeiras: 'De 5ª série'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disponibilizou seu avião particular para trazer de volta os jogadores que atuam no futebol brasileiro e foram convocados pela Seleção Brasileira, nesta Data Fifa. Enquanto comentava sobre a postura da mandatária alviverde, o jornalista André Henning, da TNT Sports, também analisou a disputa nos bastidores entre o clube paulista e o rival Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Argentinos reagem a vídeo de treino de Flaco López, do Palmeiras: 'Tem que ir'

A presidente do Palmeiras possui viagem agendada para a França para compromissos particulares e estendeu sua estádia na Europa para facilitar o retorno de Vitor Roque ao Brasil. Diante disso, Leila ofereceu uma "carona" aos demais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Até o momento, Paulo Henrique, do Vasco, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Luciano Juba, do Bahia, estão confirmados na viagem de volta.

Na visão de André Henning, a atitude da mandatária do Palmeiras foi muito inteligente. Ele destacou as ausências de Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, na viagem de volta ao Brasil, e definiu a briga nos bastidores entre as diretorias como de "5ª série".

continua após a publicidade

➡️Brasileirão: Rizek analisa disputa entre Flamengo e Palmeiras e vê 'chance de ouro'

- A "Tia Leila" foi esperta pra caramba. Tem que respeitar ela, você pode discordar de várias coisas, também tem coisas dela que eu discordo, mas ela foi de uma esperteza. Porque ela falou: "Olha, eu estou vindo aqui com o meu jatinho para levar o Vitor Roque". A tempo de jogar a rodada no meio da semana que vem, não é para o jogo do final de semana, que é entre Santos e Palmeiras. Como a Seleção Brasileira joga na terça em Lille, você tem a possibilidade de entrar em um jatinho e amanhecer o dia aqui no Brasil - disse, antes de completar.

- Aí ela vira e fala assim: "Quem quiser carona, inclusive, é só pedir. A gente está aqui para cooperar com o futebol brasileiro, com essa irmandade entre os clubes." Então o Bahia pediu e o Luciano Juba vai voltar no avião, o Vasco pediu e o PH vai voltar, e o Cruzeiro pediu e o Fabrício Bruno vai voltar no avião. Aí ficam Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, naquele mistério se o clube vai pedir com toda essa birra que está acontecendo nos bastidores de Bap e Leila, essa briga 5ª série que eles tem ai. Será que vai pedir publicamente? - comentou André Henning.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Corinthians se revoltam com atitude do Palmeiras: 'Dou risada'

Conflitos entre as diretorias de Flamengo e Palmeiras

O atrito da diretoria do Palmeiras com os dirigentes do Flamengo iniciou após uma liminar obtida pelo rubro-negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde bloqueava um repasse de R$ 77 milhões aos clubes que integram a Libra.

O valor, que era referente a uma parte dos ganhos de audiência da liga, não chegou às equipes do bloco, o que gerou indignação e diversas equipes se manifestaram publicamente.

➡️Torcedores do Flamengo avaliam troca de ídolo por Neymar: 'Não tem jeito'

Os times afetados são: Palmeiras, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque, além do próprio Flamengo, que também integra a Libra.

A presidente também ressaltou a importância da humildade, afirmando que o Flamengo não pode agir apenas em benefício próprio, sem considerar o coletivo do futebol brasileiro.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas