Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/05/2024 - 12:38 • São Paulo (SP) • Atualizada em 10/05/2024 - 14:28

Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa América 2024, o atacante Endrick se aproxima cada vez mais da sua despedida do Palmeiras, que deve acontecer já neste final de mês.

O staff do jogador e o Palmeiras já se programam para que a despedida de Endrick no Allianz Parque seja no duelo diante do San Lorenzo, pela Libertadores, no dia 30 de maio.

Já o último jogo com a camisa do Verdão deve ser diante do Atlético-MG, na Arena MRV, no dia 2 de junho, pelo Brasileirão.

Tanto o clube quanto a equipe do camisa 9 devem preparar alguma surpresa para a última apresentação do camisa 9 no Allianz Parque defendendo a camisa do Maior Campeão do Brasil.

Endrick chegou ao Palmeiras com 11 anos de idade e após ganhar tudo na base, subiu ao profissional e conquistou mais cinco taças com o Verdão, a mais inesquecível delas, com certeza, o Brasileirão de 2023.

Endrick completa 18 anos de idade em julho e já parte para seguir fazendo mais história dessa vez no Real Madrid, seu novo clube.

Endrick se mudará do Palmeiras para o Real Madrid (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)