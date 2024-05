Endrick recebe apoio de famosos após confusão em Liverpool-URU x Palmeiras; veja

Endrick recebeu cartão amarelo após comemoração e confusão na Libertadores (Foto: Eitan ABRAMOVICH/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Após marcar um gol contra o Liverpool-URU, Endrick, do Palmeiras, comemorou imitando o "King Kong", filme de que é fã. Os jogadores do time adversário não gostaram da celebração do atacante e protagonizaram uma confusão em campo. Nas redes sociais, o jogador recebeu apoio de famosos.

Depois da partida, Endrick foi às redes sociais e postou uma foto da comemoração com a legenda: "Pregando a igualdade um homem chamado Jesus só ele sabe a minha hora", um trecho de uma música do Racionais. Ainda na descrição da foto, o atacante escreveu: "The Kong", com emojis de gorilas.

Algumas personalidades famosas demonstraram apoio ao jogador, como o músico MC Daniel, a jogadora de futvôlei Natália Guitler e o influenciador Gui Araújo. O perfil oficial do Racionais também comentou na foto, assim como o jornalista André Hernan e o narrador da Globo, Gustavo Villani.

Após a confusão, Endrick pediu desculpas aos torcedores do Liverpool-URU no estádio. O jogador recebeu cartão amarelo após a comemoração, o que causou revolta nas redes sociais com a arbitragem. Na entrevista pós-jogo, o atacante voltou a explicar que o movimento faz alusão ao filme "King Kong".