O Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 2 no Brasileirão de 2007.

O Brasileirão de 2007 começou em ritmo acelerado, com um dos jogos mais marcantes da rodada inaugural. No dia 13 de maio de 2007, o Palmeiras surpreendeu o Flamengo ao vencer por 4 a 2 no Maracanã, em uma tarde inspirada de Edmundo, que marcou dois gols e comandou a equipe alviverde sob o olhar atento de mais de 60 mil torcedores. O Lance! relembra Flamengo 2 x 4 Palmeiras no Brasileirão 2007.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo, válido pela 1ª rodada da Série A, opôs dois clubes em momentos distintos. O Flamengo, então campeão carioca, começava a temporada com Ney Franco no comando e buscava embalar também no nacional. Já o Palmeiras, dirigido por Caio Júnior, tentava se reerguer após campanhas irregulares e apostava na mistura de juventude e experiência — simbolizada pela presença do “Animal” Edmundo.

Logo na estreia, o atacante mostrou que ainda tinha muito a oferecer. Com dois gols decisivos e liderança em campo, foi o nome do jogo e o motor de uma vitória que abriu com estilo a trajetória palmeirense naquele campeonato.

continua após a publicidade

Flamengo 2 x 4 Palmeiras no Brasileirão 2007

Primeiro tempo: Edmundo comanda, Palmeiras larga na frente

Mal o árbitro apitou o início, o Palmeiras mostrou que não viera ao Rio para se defender. Aos 3 minutos, Edmundo aproveitou erro na saída de bola rubro-negra, avançou com categoria e abriu o placar com um chute certeiro. O gol precoce silenciou o Maracanã e deu confiança ao time paulista.

O Flamengo tentou reagir, principalmente com Renato Augusto e Roni, buscando infiltrações pelas pontas. Mas a marcação firme de Pierre e Martinez segurava o ímpeto carioca. Aos 19 minutos, o castigo ficou maior: em rápido contra-ataque, Osmar recebeu na entrada da área e bateu no canto de Bruno, ampliando para 2 a 0.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro diminuiu ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Claiton arriscou de fora e contou com desvio para enganar Diego Cavalieri, diminuindo para 2 a 1. O time da casa cresceu, pressionou e por pouco não empatou com Renato Abreu, em chute que passou raspando.

Mas o Palmeiras manteve o controle tático, explorando os espaços e o nervosismo adversário. O intervalo chegou com 2 a 1 para o Verdão e uma sensação clara de que o jogo ainda prometia fortes emoções.

Segundo tempo: golaços e festa alviverde no Maracanã

O técnico Ney Franco tentou mexer na equipe com Leo Medeiros e Bruno Mezenga, mas o Palmeiras manteve o ritmo. Aos 19 minutos, Derlis Florentín, que havia entrado no lugar de Martinez, aproveitou cruzamento pela esquerda e cabeceou firme para marcar o terceiro.

O Flamengo respondeu logo em seguida, e Renato Augusto, uma das grandes promessas da base, fez belo gol aos 48 minutos, diminuindo novamente para 3 a 2. O Maracanã reacendeu, e a torcida empurrou o time em busca do empate.

Mas quem definiu o placar foi o craque da tarde. Aos 32 minutos do segundo tempo, Edmundo recebeu passe em velocidade, driblou Bruno e completou para o gol vazio, fechando o placar em 4 a 2. Foi o segundo dele e a consagração de uma atuação perfeita.

O retorno do “Animal” e a força do Verdão

A vitória teve peso simbólico para o Palmeiras, que iniciava um novo ciclo. Caio Júnior, em sua primeira partida oficial, viu um time equilibrado, com a garra característica do “Animal” e a disciplina tática de um elenco em reconstrução. Edmundo, aos 35 anos, mostrou vigor e liderança, sendo decisivo dentro e fora de campo.

Para o Flamengo, a derrota foi um alerta. O time, campeão carioca semanas antes, sentiu o desgaste físico e emocional da temporada e não conseguiu repetir as atuações do estadual. Mesmo com o brilho de Renato Augusto e o talento de Renato Abreu, o Rubro-Negro não resistiu ao poder de contra-ataque alviverde.

Ficha técnica - Flamengo 2 x 4 Palmeiras no Brasileirão 2007

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª rodada

Data: 13 de maio de 2007 (domingo)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Edmundo (3’ e 77’), Osmar (19’) e Derlis Florentín (64’) para o Palmeiras; Claiton (32’) e Renato Augusto (48’) para o Flamengo.

FLAMENGO: Bruno; Leo Moura, Ronaldo Angelim, Irineu e Paulinho Jaú (Gerson Magrão); Claiton, Renato Abreu, Juan, Roni (Bruno Mezenga), Renato Augusto e Paulo Sérgio. Técnico: Ney Franco.

PALMEIRAS: Diego Cavalieri; David Braz, Dininho, Leandro; Pierre, Wendel, Martinez (Derlis Florentín), Jorge Valdivia, Michael; Osmar (Caio) e Edmundo. Técnico: Caio Júnior.