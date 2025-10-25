Conmebol define arbitragem para Palmeiras x LDU pela Libertadores

A Conmebol divulgou, na sexta-feira (24), a equipe de arbitragem que comandará o jogo entre Palmeiras e LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Na partida de ida, o time paulista perdeu por 3 a 0 para os equatorianos.

O colombiano Wilmar Roldán será o árbitro da partida no Allianz Parque, em São Paulo. O experiente árbitro será auxiliado pelos compatriotas Jhon Gallego e David Fuentes. A arbitragem de vídeo ficará por conta de David Rodriguez, também colombiano.

Wilmar Roldán será o árbitro da semifinal entre Palmeiras e LDU, pela Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

Como foi a partida de ida entre Palmeiras e LDU?

O primeiro confronto da semifinal da Libertadores não foi bom para as aspirações palmeirenses. O time comandado por Abel Ferreira teve grandes dificuldades na altitude de Quito e perdeu por 3x0 — placar construído ainda nos 45 minutos iniciais.

Na partida da volta, o Palmeiras deverá vencer por 3 gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis e 4 gols para se classificar diretamente.

Andreas Pereira, à esquerda, e Jeison Medina, à direita, disputam bola durante partida entre LDU e Palmeiras, pela Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Currículo de Wilmar Roldán

Aos 45 anos, Wilmar Roldán é um dos árbitros mais experientes da América do Sul. O colombiano acumula duas Copas do Mundo no currículo, em 2014 e 2018. Além disso, ele foi o árbitro dos títulos de Corinthians e Atlético-MG, nas Libertadores de 2012 e 2013.

O segundo jogo da semifinal será realizado na quinta-feira (30), às 21h30, no horário de Brasília.