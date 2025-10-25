Brasileirão: Hazan diz o que pode interferir na disputa entre Flamengo e Palmeiras

Após os jogos de ida da semifinal da Libertadores, Flamengo e Palmeiras voltam às atenções novamente ao Brasileirão. As equipes estão empatadas na liderança com 61 pontos, mas o Alviverde está à frente por ter uma vitória a mais que o rival. Em conversa com o Lance!, o narrador Marcelo Hazan, do Paramount+, analisou a disputa da dupla pelo título entre os dois.

- Favorito eu acho que não dá para cravar um só. Eu acho que Flamengo e Palmeiras estão muito parecidos. Vai depender muito do momento e das circunstâncias de cada um. E o desempenho deles na Libertadores, inclusive, acho que pode interferir nessa reta final - disse Hazan.

- Acho que o Flamengo tem mais qualidades técnicas individuais, com vários jogadores capazes de decidir. O Palmeiras também tem grandes jogadores, mas coletivamente, o Palmeiras me parece mais azeitado. Embora, o Filipe Luis tenha encontrado uma estratégia interessante que fez o Flamengo vencer dois jogos seguidos, inclusive contra o Palmeiras - completou.

Na Libertadores, o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Racing por 1 a 0, no Maracanã. O Palmeiras, no entanto, foi derrotado pela LDU por 3 a 0 fora de casa. Os clubes fazem o segundo jogo da semifinal do torneio na próxima semana. Neste sábado (25), o Rubro-Negro pega o Fortaleza, no Castelão, enquanto o Alviverde recebe o Cruzeiro, no domingo (26).

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 30ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rodrigo e Pochettino; Herrera (Guzmán), Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.