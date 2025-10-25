Com a fissura na mão de Weverton, o goleiro Carlos Miguel, contratado pelo Palmeiras em agosto, assumiu a posição de titular em um momento crucial da temporada em que o clube briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. As duas primeiras apresentações do arqueiro, no entanto, não foram positivas: dois jogos, com duas derrotas importantes e seis gols sofridos.

Dilema de Abel no Brasileirão pode definir futuro do Palmeiras na temporada

Carlos Miguel fez sua estreia pelo clube paulista diante do Flamengo, pela 29ª rodada do Brasileirão, na derrota por 3 a 2, no Maracanã. Depois, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra a LDU, no Equador, uma nova derrota alviverde por 3 a 0.

Neste domingo (26), contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, às 20h30 (de Brasília), o goleiro terá uma nova chance de mostrar que pode e merece ficar com a vaga na ausência de Weverton, que não tem data de retorno confirmada, mas deve estar à disposição ainda neste ano.

Com 61 pontos, o Verdão é o atual líder do Nacional, mas vê o Flamengo com a mesma pontuação e atrás apenas pelos critérios de desemparte do campeonato. Se tropeçar nesta rodada, pode ser ultrapassado pelo adversário carioca e colocará em risco o título do Brasileirão nestas últimas rodadas.

Na quinta-feira (29), o Palmeiras precisará reverter o placar negativo de 3 a 0 para avançar à decisão do torneio continental. Nestes dois duelos, as apresentações de Carlos Miguel serão fundamentais.

Time da virada? Palmeiras busca feito inédito em uma semifinal de Libertadores

Em 2024, vestindo a camisa do arquirrival Corinthians, o goleiro disputou 14 jogos e sofreu dez gols, com média de 0,71 tento sofrido por partida disputada. Apesar das poucas atuações no clube paulista, Carlos Miguel chamou a atenção do Nottingham Forest, da Inglaterra, e em pouco tempo retornou ao Brasil, agora, para o Palmeiras.

