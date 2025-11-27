Um dos destaques do Flamengo na temporada, Jorginho foi alvo do Palmeiras antes de bater o martelo sobre seu destino. Quando estava no Arsenal, negociou com ambos os clubes, que se enfrentam neste sábado (29) pela final da Libertadores.

continua após a publicidade

Em entrevista ao "Ge", o volante falou sobre a escolha pelo Rubro-Negro e um fator essencial que o fez se mudar de Londres para o Rio de Janeiro: uma visita feita em março com sua esposa, quando estava de folga por conta de uma Data Fifa. Na época, perto do fim do vínculo com o clube inglês, já negociava seu próximo passo na carreira.

➡️ 100% nos pênaltis, Jorginho supera números do Arsenal em poucos meses no Flamengo

— Você sabe a grandeza do Flamengo, mas vivendo tanto tempo fora, acredito que quem está lá fora não tem noção do quão grande é. Você precisa realmente vir aqui, viver essa experiência, e aí passa a ter noção do tamanho que é o Flamengo. Eu imaginava que era grande, mas acabou me surpreendendo. Já era grande na minha cabeça, mas vivendo eu falei: "Caramba, é realmente mais do que eu imaginava" — afirmou o volante.

continua após a publicidade

Essa sensação e conexão com o clube carioca pesou na decisão de jogar no futebol brasileiro. Impressionado, escolheu deixar os Gunners para defender o Rubro-Negro, que competiu com Palmeiras e outros clubes para contratá-lo.

— Acredito que a grandeza do Flamengo fala por si só. Então a resposta principal é pelo tamanho do Flamengo e pelo quanto eu queria voltar ao Brasil para ter a minha primeira experiência aqui estando bem, podendo performar, podendo dar alegria para a torcida — revelou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo atrasa, mas chega a Lima para final da Libertadores nos braços da torcida

A outra razão foi sua esposa, então noiva, Catherine Harding, que deu sinal verde para a mudança. Apesar disso, a adaptação demorou alguns meses, já que ela nunca havia morado fora de Londres, mas foi o suficiente para se acostumar com o Rio e até sentir falta do clima carioca.

— – Minha esposa tinha vindo pouco ao Brasil. A gente tinha aquele período ali, fazia tempo que eu não vinha também. Aproveitei e falei: "Que tal a gente dar um pulinho ali no Brasil?" (risos). Com certeza teve um peso. Eu não iria para um lugar onde a minha esposa não seria feliz. Isso acabaria me afetando dentro de campo. O que a gente passou alguns dias naquela semana teve um peso relevante para a escolha.

— Ela chega no Rio, o clima diferente, a comida diferente, as pessoas diferentes… Ela não é muito chegada ao sol, estava meio desesperada. Mas foi conhecendo pessoas, vendo como a vida aqui é boa. Ela foi se acalmando e se adaptando. Agora ela está gostando bastante – contou Jorginho.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jorginho em ação pelo Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Relação com Filipe Luís

Poucos anos separam Jorginho, de 33 anos, de Filipe Luís, que tem 40. Embora o treiandor do Flamengo tenha tido longa carreira na Europa, os dois não chegaram a se enfrentar. Contudo, o volante revelou que já acompanhava ao trabalho e previa um encaixe com seu estilo de jogo.

— Talvez eu tenha tido mais facilidade, porque não tive ele como companheiro. Se você está com ele no dia a dia e passa de companheiro a chefe, superior, talvez crie dificuldade. Não tive isso, respeito o treinador e a importância dele dentro do clube. Respeito as decisões e tento ajudar da maneira que posso. Influenciou bastante a vinda. Estava bem curioso para aprender com ele e ver o trabalho. Acredito que as ideias e o que ele acredita e espera da equipe condizem muito com as minhas características e com o que posso entregar. Encaixou certinho. Não iria me buscar se não jogasse de uma maneira que se encaixa com as minhas características.

Final da Libertadores

A grande final da Libertadores será neste sábado (29), quando Flamengo e Palmeiras se enfrentam, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Com essa decisão no horizonte e em reta final de Brasileirão, Jorginho pode encerrar sua primeira temporada no Brasil com dois títulos de peso.

Torcida do Flamengo faz festa em "AeroFla" antes de final da Libertadores (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.