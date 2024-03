Como o Palmeiras pode utilizar o período sem jogos da Data Fifa?

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 11:32 • São Paulo (SP)

Classificado para a semifinal do Paulistão, o Palmeiras encara o Novorizontino em busca do tricampeonato paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu a data, mas o confronto deve ocorrer no dia 27 de março.

Depois de eliminar a Ponte Preta, o elenco comandado por Abel Ferreira recebeu dois dias de folga e retoma os trabalhos na terça-feira (19). Com isso, os atletas terão oito dias de trabalho focados no estadual, mas também de olho no início da Libertadores e Brasileirão.

Nos próximos dias, Abel Ferreira não contará com Murilo, Piquerez e Endrick. O trio foi chamado por suas seleções no período da Data Fifa, que se inicia na segunda-feira (18) até o dia 26 de março. Mesmo assim, os atletas devem estar à disposição para o confronto contra o Novorizontino.

Com a base do time titular à disposição, a missão de Abel Ferreira será manter o nível de concentração do elenco para mais uma decisão no Paulistão. Embora o Palmeiras seja favorito, o Tigre ainda não perdeu para nenhum dos grandes do estado e eliminou o São Paulo no Morumbis. Na fase de grupos, o Verdão empatou com a equipe comandado por Eduardo Baptista.

Flaco López é o artilheiro do Paulistão (Foto: Jhony Inácio e Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão)

Ainda, o período sem jogos será vital para o retorno ao Allianz Parque. O Palmeiras fará na segunda-feira (18) o primeiro teste no novo e reformado gramado sintético, e a expectativa é que o Verdão retorne ao seu estádio para o confronto contra o Novorizontino.