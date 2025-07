Escalação do Palmeiras: Abel ganha novidade para duelo contra o Grêmio

O Palmeiras terá mudanças na escalação em relação ao time que venceu o Fluminense, de virada, por 2 a 1, no Maracanã. Recuperado de dores no ombro, Piquerez treinou normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol e deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira.

Com isso, a tendência é que o uruguaio assuma a vaga de Vanderlan no lado esquerdo da defesa. A dupla de zaga, por sua vez, deve ser formada pelo capitão Gustavo Gómez e por Bruno Fuchs, que retorna após cumprir suspensão automática.

Com Felipe Anderson lesionado e Allan suspenso após receber cartão vermelho, Ramón Sosa deve ser titular pela primeira vez com a camisa alviverde. Facundo Torres e Vitor Roque completam o trio de ataque.

O grupo comandado por Abel Ferreira deve realizar uma nova atividade na manhã do confronto, procedimento adotado pela comissão técnica em partidas disputadas na cidade de São Paulo.

Com o resultado conquistado sobre o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras chegou a seis vitórias e apenas uma derrota como visitante, somando 18 dos 21 pontos possíveis longe de casa.

Recuperado de problema no ombro, Piquerez treinou normalmente com o elenco do Palmeiras (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Grêmio tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurcio; Facundo Torres Ramón Sosa e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam neste sábado (26), a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Com 29 pontos, o Verdão ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação, cinco atrás do líder Cruzeiro, que tem dois jogos a mais.

