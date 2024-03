Cinco recordes que o Palmeiras alcançou ao bater a Ponte Preta no Paulistão

Jogadores do Palmeiras celebram gol de Piquerez contra a Ponte (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 18/03/2024 - 10:36 • São Paulo

O Palmeiras goleou a Ponte Preta por 5 a 1 neste último final de semana e garantiu sua vaga para a semifinal do Paulistão pelo 11º ano consecutivo. Agora o time de Abel Ferreira encara a surpresa Novorizontino por uma vaga na grande decisão do Estadual.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A vitória humilhante do Verdão sobre a Macaca fez o time de Abel Ferreira alcançar mais algumas marcas interessantes e inéditas neste início de ano.

Confere aí:

11ª semifinal de Paulistão seguida

Campeão em 2020, 2022 e 2023, vice em 2015, 2018 e 2021 e semifinalista em 2014, 2016, 2017 e 2019, o Verdão é o único clube presente nas últimas 11 semifinais do Estadual.

Maior goleada da competição

A goleada por 5 a 1 sobre a Ponte Preta se tornou o placar mais elástico desse Paulistão 2024. A Ponte também não havia sofrido mais de três gols em nenhum jogo do Estadual até encarar o Verdão.

Invencibilidade que ninguém tira!

Com a vitória sobre a Ponte Preta, o Palmeiras chegou a 19 jogos sem saber o que é derrota, igualando a maior série invicta de Abel Ferreira no comando do alviverde imponente.

10 jogos sem saber o que é perder para a Ponte!

Sempre uma pedra no sapato dos grandes paulistas, a Ponte Preta virou uma grande freguesa do Palmeiras nos últimos anos. Com a goleada de 5 a 1 em Barueri, o Verdão chegou a 10 jogos sem saber o que é perder da Macaca, sendo seis vitórias consecutivas.

Artilheiro iluminado!

Com dez gols marcados em 12 jogos, o argentino Flaco López deve ser o artilheiro do Paulistão 2024 e representar o Palmeiras neste posto após cinco anos. O último artilheiro do Palmeiras no Paulista foi Miguel Borja, em 2018, quando balançou as redes sete vezes. Flaco já tem mais gols nesta temporada do que em todo 2023 e hoje é a principal esperança de gols do time comandado por Abel Ferreira.