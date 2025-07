O Palmeiras informou, na tarde desta sexta-feira (25), que Felipe Anderson teve constatada uma inflamação na lateral do quadril após um trauma sofrido na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante iniciou trabalho de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube, que não divulgou o prazo de retorno do atleta. Com isso, ele será desfalque na partida contra o Grêmio, neste sábado (26), no Allianz Parque.

Na ocasião, o técnico Abel Ferreira optou pela entrada de Ramón Sosa. O paraguaio foi contratado junto ao Nottingham Forest nesta janela de transferência e é o favorito para assumir o lugar de Felipe Anderson entre os titulares.

Desde que chegou ao Palmeiras, em abril do ano passado, Felipe Anderson disputou 47 partidas. Com dificuldades para se firmar entre os titulares, o meia ganhou uma nova sequência após o Mundial de Clubes, mas voltou aos cuidados do departamento médico após sofrer mais uma lesão. Ao todo, soma dois gols e três assistências com a camisa alviverde.

Felipe Anderson durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Palmeiras tem retorno de Piquerez após problemas físicos

Já Piquerez, fora do último compromisso por dores no ombro, evoluiu no tratamento e treinou com o restante do elenco na Academia de Futebol. Com isso, a tendência é que o lateral reassuma a vaga de Vanderlan no lado esquerdo da defesa.

Nesta manhã, o jogador finalizou as tratativas com a diretoria e assinou novo vínculo, agora válido até dezembro de 2030. Anteriormente, o contrato do uruguaio se encerrava no fim da próxima temporada.

