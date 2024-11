Estêvão, Gómez, Weverton… veja planejamento para os convocados do Palmeiras no Brasileirão

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira terá uma série de desfalques para o confronto contra o Bahia, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos jogadores suspensos por acúmulo de cartões, a comissão técnica deve lidar com a ausência de pelo menos um atleta convocado para compromissos nesta Data Fifa.

Artilheiro do Brasileirão com 12 gols, Estêvão recebeu cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio e será ausência em Salvador, assim como o meio-campista Richard Ríos e o lateral-direito Mayke, que terminou o duelo contra os gaúchos improvisado na esquerda.

Do trio, no entanto, apenas o atacante foi titular no duelo realizado no Allianz Parque. Sem o camisa 41, Dudu aparece como o favorito para assumir a vaga caso Abel Ferreira mantenha o esquema tático utilizado recentemente.

Já o capitão Gustavo Gómez defenderá a seleção paraguaia na Bolívia na véspera do confronto contra o Bahia e pode enfrentar problemas logísticos para estar à disposição da comissão técnica. O zagueiro, inclusive, participou dos 90 minutos da vitória do selecionado sobre a campeã do mundo, Argentina, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O goleiro Weverton deve se beneficiar com o calendário da Seleção Brasileira para atuar na próxima quarta-feira (20). A seleção de Dorival Júnior jogará na Arena Fonte Nova no dia 19, o que permite que Weverton não tenha problemas de deslocamento para se apresentar ao Palmeiras. Além disso, por ser reserva, o goleiro não enfrentará desgaste físico, facilitando sua presença no duelo.

Próximos compromissos do Palmeiras no Brasileirão

Após a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (20), quando enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o time de Rogério Ceni luta para garantir uma vaga na Libertadores de 2025, o Verdão tenta reduzir a vantagem de quatro pontos para o Botafogo, líder da competição.

Com ambos os times na briga pelo título nacional, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no dia 26 de novembro, em jogo válido pela 36ª rodada. Embora o confronto direto seja decisivo, a equipe paulista não depende apenas de si para conquistar o tricampeonato e precisa de um tropeço do Glorioso para seguir viva na disputa.