Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (22), às 16h, no Allianz Parque, em confronto entre os dois treinadores com maior tempo de trabalho na elite do futebol brasileiro. Se o trabalho de Juan Pablo Vojvoda foi posto à prova durante o ano passado, com algumas rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro, o momento atual é de estabilidade. O mesmo não pode ser dito do português Abel Ferreira que, apesar de estar à frente do Leão do Pici na tabela, ocupa apenas a sexta colocação e não vence há cinco jogos na competição.