Com nova eliminação, Abel Ferreira vive sua pior temporada no Palmeiras

Publicada em 22/08/2024

O técnico Abel Ferreira, multicampeão no comando do Palmeiras desde que chegou ao clube, em outubro de 2020, vive sua pior temporada enquanto técnico do Verdão até aqui. Isso porque o português amargou duas eliminações neste mês, na Copa do Brasil e Libertadores, para Flamengo e Botafogo, respectivamente.

Em 2024, o Verdão foi campeão paulista e ainda sonha com o tricampeonato brasileiro, diferentemente das temporadas passadas, quando o clube empilhava taça atrás de taça. O time é o terceiro colocado do Brasileirão, com 41 pontos, apenas cinco atrás do líder Botafogo, justamente o time que o eliminou no torneio continental.

Desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, o Alviverde nunca caiu na Libertadores antes da fase semifinal. Nas oitavas, a desclassificação precoce não acontecia desde 2017. A partir daí, foram seis classificações seguidas para as quartas do torneio continental.

No comando do Palmeiras, Abel Ferreira tem oito títulos (Libertadores 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2022, Copa do Brasil 2020, Paulista 2022, 2023 e 2024 e Supercopa do Brasil 2023) e cinco vices (Supercopa do Brasil 2021 e 2024, Recopa Sul-Americana 2021, Paulista 2021 e Mundial 2021).

Abel Ferreira é o único treinador na história do futebol brasileiro a ter no currículo os títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Estadual, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, além de ser o treinador com mais finais pelo Palmeiras em toda a história: 13 no total.