Palmeiras não cai nas oitavas da Libertadores faz tempo; veja quando foi a última vez

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 19/08/2024 - 07:34 • São Paulo (SP)

Após vencer o clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão, o Palmeiras vira a chave e já volta suas forças para a disputa do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O time paulista vai receber o Botafogo nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, e precisa reverter o placar negativo do jogo de ida, quando perdeu por 2 a 1. O retrospecto nesta fase da competição, no entanto, é positivo.

O Verdão vem se destacando positivamente nas últimas edições da Libertadores. Não à toa, venceu as edições de 2020 e 2021 e, quando não vence, sempre chega longe no torneio. Prova disso é que a última vez que o time foi eliminado nas oitavas de final aconteceu em 2017. Desde então, foram seis classificações seguidas para as quartas do torneio.

A última vez que o Palmeiras caiu de forma precoce, o time era comandado por Cuca. Naquela ocasião, perdeu para o Barcelona-EQU por 1 a 0 na partida de ida e, na volta, o Verdão conseguiu o mesmo placar do adversário, em casa, no entanto foi eliminado nos pênaltis, por 5 a 4, e deu adeus à Libertadores.

Após a queda de 2017, o Palmeiras passou das oitavas em todos os anos até aqui, chegando à decisão em duas oportunidades, justamente quando foi campeão, contra Santos e Flamengo, respectivamente nas edições de 2020 e 2021.