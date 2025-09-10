Com grupo completo após janela, Abel busca formação ideal no Palmeiras

Com o fim da janela de transferências, Abel Ferreira terá pela primeira vez a oportunidade de trabalhar com o novo elenco do Palmeiras, reformulado para a sequência da temporada. Os seis jogadores convocados nesta Data Fifa realizaram seus últimos compromissos na noite de terça-feira (9) e retornam à Academia de Futebol para seguir a preparação com o restante do grupo.

Raphael Veiga e Mauricio, que realizaram processo de recuperação no período, não preocupam a comissão técnica para o restante do ano e devem estar à diposição para o confronto contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Com isso, Abel Ferreira segue com dois desfalques no ataque: Paulinho e Bruno Rodrigues. Paulinho, ex-jogador do Galo, só deve voltar aos gramados em 2026, após passar por uma nova cirurgia na perna. Já Bruno segue em processo de readaptação, após quase dois anos longe das partidas. Os dois estão fora dos planos de Abel para a reta final do Brasileirão e da Libertadores.

Entre lesões, saídas e contratações, essa será a primeira semana que Abel Ferreira terá para trabalhar com as peças disponíveis para o restante de 2025. Entre as novidades, aparece Andreas Pereira, antigo sonho da diretoria e última das 12 contratações do Palmeiras.

O jogador, que sequer estreou com a camisa alviverde, foi convocado pela Seleção Brasileira para a partida contra a Bolívia, fora de casa, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Agora, deve fazer sua primeira aparição pelo Verdão no próximo sábado (13), seja como segundo homem de meio-campo, função anteriormente exercida por Ríos, ou em posição mais avançada, caso Mauricio e Veiga não estejam à disposição.

Agora a comissão técnica trabalha nos ajustes finais para definir a formação ideal do Palmeiras nos últimos quatro meses da temporada. Entre as principais dúvidas estão a lateral direita, que passou a contar com a presença de Khellven, o meio-campo, com foco na posição de segundo volante, e a escolha do melhor nome para atuar ao lado da dupla de centroavantes Flaco López e Vitor Roque.

Abel Ferreira passou a escalar Vitor Roque e Flaco López como dupla de ataque no Palmeiras após o Mundial de Clubes (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Nos demais setores, o time tem titulares consolidados. A zaga é formada por Gustavo Gómez, capitão da equipe, e Murilo. Na lateral esquerda, Piquerez mantém a posição com segurança. E no ataque, Flaco e Vitor Roque já formam a referência ofensiva da equipe.