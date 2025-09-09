Raphael Veiga voltou a participar das atividades com o elenco do Palmeiras e se aproxima do retorno aos gramados após algumas semanas afastado por dores no púbis. O camisa 23 foi liberado pelo departamento médico e realiza a etapa final da transição física, de olho na sequência decisiva da temporada.

Atualmente, o Verdão ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro e segue na briga pelo título ao lado de Cruzeiro e Flamengo, que têm um jogo a mais. Pela Libertadores, o time enfrenta o River Plate nas quartas de final, após eliminar o Universitario, do Peru.

Referência técnica da "era Abel Ferreira", Raphael Veiga é um dos remanescentes do elenco que passou por profunda reformulação no início da temporada. Ao todo, mais de 11 jogadores deixaram a Academia de Futebol, enquanto outro "time" de reforços foi contratado para ampliar as opções da comissão técnica.

Para a posição do camisa 23, no entanto, o Palmeiras não buscou reposições diretas na janela de transferências e aposta em nomes já conhecidos do elenco, como Mauricio. Andreas Pereira, última contratação da diretoria para 2025, até pode exercer a função, mas chega, a princípio, para ocupar o espaço deixado por Richard Ríos, vendido ao Benfica.

Veiga está em fase final de recuperação física e já participa de treinamentos do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veiga busca retomar sequência

Diferente das duas últimas temporadas, quando disputou 58 e 60 partidas, respectivamente, Raphael Veiga soma apenas 33 jogos em 2025, sendo 20 deles como titular. Sua última sequência como titular foi durante o Mundial de Clubes, quando iniciou os confrontos da fase de grupos.

No ano, o meia acumula três gols e oito assistências, com o Palmeiras conquistando 60% dos pontos disputados quando ele esteve em campo. Sem Veiga, o aproveitamento do Verdão sobe para 83% nos 20 jogos em que ficou fora. A média de gols marcados e sofridos pela equipe também é superior na ausência do camisa 23.

Verdão com Raphael Veiga em 2025

33 jogos 16V | 11E | 6D 60% de aproveitamento 50 gols marcados (1.5 por jogo) 27 gols sofridos (0.8 por jogo)

Verdão sem Raphael Veiga em 2025

20 jogos

16V | 2E | 2D

83% de aproveitamento

34 gols marcados (1.7 por jogo)

11 gols sofridos (0.6 por jogo)