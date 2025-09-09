Patrocinador do Palmeiras provoca rival em postagem: ‘O verdadeiro Hulk é nosso’

Patrocinador máster do Palmeiras, a Sportingbet publicou uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira (9) comparando a condição física de Paulinho, contratado no início do ano junto ao Atlético-MG, com a do atacante rival Hulk.

continua após a publicidade

+ Seleção sub-20 vence jogo-treino apenas com gols de jogadores do Palmeiras

- Hulk, é você? Ah, o verdeiro Hulk é nosso! - diz texto na publicação em referência a Paulinho.

No último dia de 2024, o Palmeiras oficializou a contratação de Paulinho, em uma das principais movimentações envolvendo jogadores do futebol brasileiro. À época, a diretoria alviverde investiu 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) no atleta, além de ceder partes dos direitos econômicos de Gabriel Menino e Patryck, volante do sub-20.

Paulinho, no entanto, chegou ao novo clube com problemas na perna e precisou de um período estendido de preparação física antes de realizar sua estreia. Ao todo, soma 16 jogos, sendo apenas um como titular, com 459 minutos em campo. No período, acumulou três gols e duas assistências.

continua após a publicidade

Patrocinador do Palmeiras brincou com a condição física de Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Reprodução/Internet)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Paulinho foi peça-chave do Palmeiras no Mundial

Sua principal participação aconteceu durante o Mundial de Clubes. Reserva em todas as partidas da competição realizada nos Estados Unidos, o atacante foi peça fundamental saindo do banco de reservas e marcou dois gols no torneio.

O primeiro foi no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, de Lionel Messi, pela última rodada da fase de grupos. O segundo, contra o Botafogo, nas oitavas de final, garantiu a classificação alviverde para a próxima fase.

continua após a publicidade

Ao término do Mundial, Paulinho realizou um novo procedimento cirúrgico na perna devido a dores na região e estará à disposição da comissão técnica apenas na próxima temporada