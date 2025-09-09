menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Seleção sub-20 vence jogo-treino apenas com gols de jogadores do Palmeiras

Luighi (duas vezes) e Erick Belé anotaram os tentos da Amarelinha contra o Oeste

Facundo Torres e Luighi comemoram gol do Palmeiras na vitória sobre o Grêmio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraFacundo Torres e Luighi comemoram gol do Palmeiras na vitória sobre o Grêmio. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
18:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na reta final de preparação para o Mundial Sub-20, a Seleção Brasileira venceu o Oeste por 3 a 0 em jogo-treino disputado nesta terça-feira (9). Os gols foram marcados por Luighi (2) e Erick Belé, ambos formados nas categorias de base do Palmeiras.

A atividade foi realizada no Centro de Performance e Desenvolvimento do Red Bull Bragantino, em Atibaia. O Mundial Sub-20 será disputado no Chile, entre os dias 29 de setembro e 19 de outubro.

Além de Luighi, outros dois jogadores do Palmeiras começaram o jogo-treino como titulares: o lateral-direito Gilberto e o meio-campista Coutinho. Já no segundo tempo, entraram em campo o lateral-esquerdo Athur e o atacante Erick Belé.

O Verdão lidera o ranking de clubes com mais jogadores convocados para as seleções brasileiras de base nos últimos oito anos. Só em 2024, entre as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o clube teve 17 atletas chamados para defender a Amarelinha.

Entre os nomes do Palmeiras convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, Luighi é o jogador com mais oportunidades na equipe profissional. Promovido por Abel Ferreira no início da temporada, o atacante ganhou sequência durante o Paulistão e foi um dos 29 atletas selecionados pelo treinador para integrar o elenco que disputou o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Ao todo, Luighi soma 19 partidas pela equipe principal em 2025, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

Luighi renova com o Palmeiras
Luighi, convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20, renovou contrato com o Palmeiras até 2029 (Foto: Cesar Greco)

Equipe titular da Seleção Brasileira tem três nomes do Palmeiras

  • Lucas Furtado (Vitória de Guimarães)
  • Gilberto (Palmeiras)
  • João Victor (Flamengo)
  • Bruno Alves (Cruzeiro)
  • Leandrinho (Vasco)
  • Moscardo (Braga)
  • Coutinho (Palmeiras)
  • Isaque (Shakhtar)
  • Kenji (Cruzeiro)
  • Ferreira (Shakhtar)
  • Luighi (Palmeiras)

