Com Endrick tratando a coxa, Palmeiras finaliza preparação para a primeira final do Paulista

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 30/03/2024 - 12:23 • São Paulo

Diz o ditado que 'em time que está ganhando, não se mexe' e é nessa filosofia que Abel Ferreira deve manter os onze titulares do Palmeiras para a primeira grande final do Paulistão 2024.

Sem perder há 20 partidas, o Verdão treinou nesta manhã na Academia de Futebol pela primeira vez após a importante vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino e já finalizou a sua preparação para encarar o Santos na Vila Belmiro neste domingo (31).

Maior nome do Palmeiras hoje, o garoto Endrick participou de apenas uma parte da atividade no gramado e seguiu um cronograma especial na parte interna do CT. O camisa 9 sentiu um trauma na coxa direita diante do Novorizontino, mas deve ser titular na final do Paulista.

Gustavo Gómez e Richard Rios treinaram mais uma vez sem restrições e surgem como potenciais dúvidas na cabeça do técnico para estarem entre os 11 titulares na grande decisão.

Ao que tudo indica que Abel deve manter o time do Palmeiras que avançou nas quartas e na semi do Estadual com duas vitórias.

Sendo assim, o provável Palmeiras para encarar o Peixe é: Weverton, Mayke, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

A atividade deste sábado contou com a presença do meia Rômulo, que foi para o campo e treinou pela primeira vez com seus novos companheiros. A expectativa da torcida é de que o destaque do Novorizontino neste Paulista possa estrear com a camisa alviverde já na próxima quarta-feira (3), quando o Palmeiras encara o San Lorenzo, em Buenos Aires, na estreia da Libertadores 2024.

A bola rola para Santos x Palmeiras neste domingo (31), na Vila Belmiro, a partir das 18h (horário de Brasília), e o jogo terá transmissão da Rede Record, Cazé TV, TNT/HBO Max e Paulistão Play.