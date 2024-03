6 nomes que podem decidir o Paulistão para Santos e Palmeiras

Abel Ferreira e Fábio Carille durante coletiva de imprensa (Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 30/03/2024 - 11:50 • São Paulo (SP)

Classificado à final após eliminar o Novorizontino, o Palmeiras encara o Santos, que passou pelo Red Bull Bragantino, na decisão do Campeonato Paulista.

Donos das duas melhores campanhas na fase de grupos da competição, as equipes decidem o torneio estadual pela primeira vez desde 2015. Na ocasião, o Peixe sagrou-se campeão após derrotar o Verdão nos pênaltis.

A seguir, o Lance! separou seis nomes - três de cada equipe - para você ficar de olho na final da competição. Confira!

PALMEIRAS

ABEL FERREIRA

Treinador com mais finais na história do Palmeiras, Abel Ferreira sabe o que é levantar uma taça pelo clube. Ao todo, o português já faturou nove títulos pelo Verdão e, caso leve o Paulistão deste ano, pode alcançar Osvaldo Brandão (10 taças) - recordista histórico.

Com diversas temporadas à frente do comando técnico do Verdão, Abel conhece profundamente o elenco alviverde, que ele mesmo ajudou a montar nos últimos anos, e todas as alternativas que esse grupo de jogadores pode propor. Sólido, o Palmeiras chega invicto para decisão após 14 partidas disputadas na atual edição do estadual.

ENDRICK

Maior revelação da base do Palmeiras nos últimos anos, Endrick disputou apenas metade das partidas do clube no torneio. No entanto, sempre que esteve à disposição da comissão técnica, o camisa 9 foi decisivo.

Após brilhar com a camisa da Seleção Brasileira, o atacante marcou o gol que garantiu a classificação à final do Paulistão e espera se despedir do Verdão com mais um título antes de se transferir ao Real Madrid, da Espanha, na metade do ano.

RAPHAEL VEIGA

Raphael Veiga combina com decisão. No clube desde 2017, o meia é o jogador com mais gols em finais na história do Palmeiras, com incríveis onze tentos marcados. Ele lidera a lista com folga, que conta com Evair (6 gols) na segunda posição, seguido da dupla Arce e Romeiro (5 gols).

Em ótima fase, Veiga cresceu no momento certo da competição e será, ao lado de Endrick, o líder técnico da equipe comandada por Abel Ferreira.

SANTOS

FÁBIO CARILLE

Fábio Carille conhece como poucos o Campeonato Paulista. Invicto em finais, o treinador possuí três títulos da competição (2017, 2018 e 2019). A única vez que o comandante não chegou em uma decisão foi em 2022, quando deixou justamente o Santos durante o torneio.

Um dos pilares da reconstrução do Peixe após o descenso da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro, Carille, com o auxílio do presidente Marcelo Teixeira, reformulou totalmente o elenco do Alvinegro Praiano e busca encerrar o jejum de conquistas do clube, que não levanta um troféu desde 2016.

GIULIANO

Dispensado pelo Corinthians no fim da última temporada, Giuliano chegou em baixa na equipe do Santos. Porém, o experiente meio-campista recuperou o bom futebol sob comando de Carille e liderou o Santos na temporada até sofrer uma lesão na panturrilha, contra o Palmeiras.

Acostumado a momentos de tensão, o jogador está recuperado do problema físico e estará disponível para a primeira partida da decisão, que será disputada na Vila Belmiro. Mesmo com poucos minutos em campo nesta edição do torneio estadual, Giuliano contribuiu com três gols e uma assistência no Paulistão.

DIEGO PITUCA

Capitão e um dos jogadores mais regulares do Santos, Pituca perdeu apenas um jogo na competição, justamente o último da fase de grupos, com a equipe já classificada para a fase eliminatória.

Líder do time em campo, o jogador foi bastante elogiado pelo técnico Abel Ferreira em coletiva realiza na sexta-feira (29), que ficou impressionado com a atuação do meia no duelo contra o Palmeiras.

Palmeiras derrotou o Santos por 2 a 1 na fase de grupos do Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)