Na busca do 12º título pelo Palmeiras, Weverton repudia ódio nas redes sociais: ‘Sei quem sou!’

Weverton vai defender o Palmeiras em mais uma final na sua gloriosa carreira (Foto: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 30/03/2024 - 12:11 • São Paulo

Um dos maiores nomes do Palmeiras de Abel Ferreira, o goleiro Weverton falou com a imprensa pela primeira vez desde a sua falha no Dérbi diante do Corinthians, lance que desencadeou uma chuva de críticas da torcida sobre o jogador que já é o goleiro com mais títulos na história do Palmeiras.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na busca de se tornar o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Dudu, Junqueira e Ademir da Guia, o goleiro falou sobre a má fase que enfrentou neste início de ano, e pediu mais amor por parte de todos os envolvidos no futebol brasileiro.

- Sempre tem o jogo seguinte, não é fácil. Hoje eu acho que mais do que nunca o Palmeras se posiciona de uma forma que nos traz orgulho. A cobrança é natural, vestimos uma camisa muito pesada e a cobrança sempre vai existir. Mas o ódio, a intolerância, o desrespeito, a ameaça, isso tudo já estamos saturado, ninguém aceita mais. A gente entende onde a gente joga, o peso que carrega, a pressão por títulos, vitórias, jogar bem. Faz parte da nossa vida. A gente quer um basta, respeito, compreensão, quer mais amor, a gente não quer só mais desculpas, mas atitude. A rede social falam que é terra sem lei, mas só se você deixar que ela seja. Eu, de todo coração, sei quem eu sou e isso é suficiente para eu continuar trabalhando - disse o jogador em zona mista após a vitória sobre o Novorizontino.

Importante na classificação do Palmeiras para a final do Paulistão, com boas defesas diante do Tigre do Interior, Weverton disse estar de cabeça muito tranquila para ultrapassar esse período turbulento com mais um título pelo Maior do Brasil:

+ Com apenas R$50, você fatura R$ 170 caso Santos x Palmeiras empatem na primeira final do Paulista!

- Eu sou ser humano em primeiro lugar, não sou máquina. E todo jogador passa por isso. Para mim não é diferente, eu não queria isso. Eu sempre quis a regularidade, os bons jogos que sempre fiz. Mas a vida tem disso. O que eu não posso é desistir e nem muito menos acreditar naquilo que as pessoas falam mal de mim. É ter tranquilidade. Não é porque joguei Copa do Mundo, ganhei duas Libertadores que as coisas ruins às vezes não vão acontecer comigo - finalizou o jogador de 36 anos.

Campeão da Libertadores em cima do Santos, no início de 2021, o goleiro se prepara para mais uma final diante do rival da Baixada Santista, agora em dois jogos. Mesmo com algumas falhas na competição, em caso de título alviverde, Weverton pode ser eleito o melhor goleiro da competição