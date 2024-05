Copiar Link

Escrito por Rafael Marson e Gabriel Amorim • Publicada em 15/05/2024 - 21:46 • São Paulo (SP)

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, marcou presença no Allianz Parque para acompanhar a partida entre Palmeiras e Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Veja no vídeo acima.

Endrick é o único jogador do Palmeiras convocado por Dorival Júnior para representar a Seleção Brasileira na Copa América. Dorival Júnior optou por deixar de fora o zagueiro Murilo, convocado

Os atletas que atuam no futebol brasileiro se apresentaram à Seleção Brasileira do técnico Dorival Júnior até 3 de junho. Portanto, a última partida de Endrick com a camisa do Palmeiras deve acontecer contra o Atlético-MG, no dia 2 de junho, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

Além da partida do Palmeiras no Allianz Parque, a comissão técnica de Dorival Júnior esteve na Neo Química Arena e acompanhou a vitória por 4 a 0 do Corinthians sobre o Argentinos Juniors. O treinador da Seleção Brasileira também estará presente no Morumbis para o jogo entre São Paulo e Barcelona-EQU, pela Libertadores.

Dorival observando o jogo do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Gabriel Amorim / Lance!)

