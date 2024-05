Ex-árbitro discorda de pênalti marcado para o Palmeiras contra o Del Valle; veja a análise

Palmeiras marcou um gol de pênalti contra o Del Valle, com Gustavo Gómez (Foto: Paulo Pinto/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 22:39 • São Paulo (SP)

O Palmeiras teve um pênalti marcado no primeiro tempo do jogo contra o Independiente del Valle, e converteu, com Gustavo Gómez. Contudo, para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, comentarista do jogo na "ESPN", a penalidade não deveria ser assinalada no Allianz Parque.

- Para mim não é pênalti, não tem como ser pênalti. O jogador sobe para cabecear e está com o braço baixando. Ele nem vê de onde vê a bola, a distância é mínima. O jogador do Palmeiras cabeceia e pega na mão dele. Enfim, são novas orientações, novas determinações, mas para mim não caracteriza um bloqueio. O cara está de costas - comentou Simon.

No fim do primeiro tempo, o atacante Flaco López cabeceou a bola, que bateu na mão do zagueiro adversário na área. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou a decisão de campo. O árbitro também aplicou cartão amarelo para o jogador do Del Valle por conta do lance.