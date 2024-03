Em texto emocionante, Endrick revela o seu último objetivo no Palmeiras

Endrick busca o bicampeonato paulista para encerrar passagem pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 25/03/2024 - 16:29 • São Paulo

Maior promessa do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Endrick relevou em entrevista qual é o seu último objetivo com a camisa do Palmeiras antes de se apresentar ao Real Madrid.

Endrick entra na sua reta final de Palmeiras e deve atuar por somente mais três meses com a camisa do Verdão, já que completa 18 anos em julho e já estaria apto para se apresentar ao Real Madrid.

- A meta é que esse resto de temporada com o Palmeiras termine bem, com o nosso time vencendo o Paulistão mais uma vez - disse a joia de 17 anos.

Em um texto emocionante relatado ao famoso ‘The Players Tribune’, Endrick deixou uma carta para o irmão de apenas quatro anos, contando todas as dificuldades que a sua família enfrentou para que ele chegasse nesse atual momento vivido.

O Paulistão 2024 é o último campeonato com chance real de título que Endrick disputará com a camisa do Palmeiras nessa primeira passagem no clube.

Bicampeão brasileiro, ele foi um dos destaques do último título paulista do Verdão, quando marcou gols tanto na primeira final, quanto no jogo que sacramentou o título, contra o Água Santa.

