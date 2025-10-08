Com alto número de desfalques, Bruno Rodrigues busca vaga de titular no Palmeiras
Atacante atuou apenas duas vezes neste ano, após se recuperar de duas graves lesões nos joelhos
Em razão do alto número de desfalques, o técnico Abel Ferreira precisará quebrar a cabeça para escalar o Palmeiras contra o Juventude neste sábado (11), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Cameponato Brasileiro. E o setor com mais baixas é justamente o ataque, com pelo menos cinco nomes. Apesar da semana complicada, uma peça busca um lugar entre os 11 titulares: Bruno Rodrigues.
O atacante vem ganhando oportunidades aos poucos, já que se recuperou de duas graves lesões nos joelhos e ficou quase 600 dias em atuar, retornando em meados de setembro. Apesar de estar totalmente liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance, a comissão técnica optou pela cautela em relação à escalação do jogador.
Apesar disso, há chances de ser utilizado nesta partida justamente porque Abel Ferreira não poderá contar com Vitor Roque, Flaco López, Facundo Torres, Paulinho e Ramón Sosa (este será reavaliado até a véspera da partida). Com isso, restam apenas Bruno Rodrigues e provavelmente Luighi, que estava com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando a Copa do Mundo da categoria, no Chile.
Caso conquiste espaço nesta rodada, Bruno Rodrigues terá a chance de mostrar serviço para buscar ser um reserva imediato de Abel Ferreira, já que a dupla titular "Flaco-Roque" vive um momento de ascensão repleto de gols e assistências e permanecerá entre os 11 sempre que possível.
Bruno Rodrigues voltou a ficar atuar no dia 13 de setembro, na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, mas ficou em campo por menos de 15 minutos, no final do jogo. Depois, ficou no banco de reservas em quatro jogos seguidos e voltou a ser utilizado na vitória contra o Vasco, por 3 a 0, e também atuou por mais ou menos o mesmo tempo.
Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:
- Vitor Roque (suspenso)
- Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)
- Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)
- Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)
- Flaco López (convocado pela Argentina)
- Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)
- Paulinho (lesão)
- Lucas Evangelista (lesão)
- Khellven (lesão)
- Ramón Sosa (lesionado)
