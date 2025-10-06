Palmeiras se reapresenta com desfalques, e atacante tem edema na coxa
Jogador iniciou tratamento com o departamento médico do clube nesta segunda-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (6), na Academia de Futebol, pouco depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2, no Morumbis, pelo Brasileiro, e assumir a liderança da competição. Os titulares e os que jogaram pelo menos 45 minutos na virada no Choque-Rei fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais atletas realizaram trabalhos técnicos no gramado. A má notícia é que o atacante Ramón Sosa foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e começou tratamento no centro de excelência.
Palmeiras tem sete baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; veja lista
Palmeiras
Autor de duas assistências, Mauricio revela ‘segredo’ para virada do Palmeiras no clássico
Palmeiras
Palmeiras não terá dupla Flaco-Roque contra o Juventude e aumenta dor de cabeça para Abel
Palmeiras
➡️ Palmeiras tem sete baixas confirmadas contra o Juventude pelo Brasileirão; veja lista
Além do autor do gol que garantiu a vitória alviverde fora de casa, o lateral-direito Khellven, com um trauma no pé, avançou em seu cronograma e treinou na parte interna e também no campo. Por fim, o atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista fizeram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.
Os desfalques do treino do Palmeiras foram os atletas convocados para esta Data Fifa: Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emi Martínez e Facundo Torres (Uruguai). Sosa estava convocado pela Seleção Paraguaia e ficará em São Paulo para tratamento.
Após o treino, o zagueiro Bruno Fuchs, que entrou no intervalo no Morumbis, falou da resiliência do grupo para buscar reverter o resultado negativo contra o rival no Morumbis.
- A vitória foi muito importante pela liderança. Temos um objetivo muito claro na competição e a vitória de ontem foi fundamental. Obviamente, quando você começa perdendo de 2 a 0, é muito difícil, mas acredito que em nenhum momento a equipe deixou de acreditar - disse o beque do Verdão.
Com o triunfo, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate. No próximo sábado (11), o duelo será com o Juventude, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em confronto atrasado da competição nacional, e o time terá a chance de abrir vantagem na ponta.
- A gente vem tendo que se provar sempre, é um grupo muito forte. No jogo contra o Fortaleza, entre as quartas de final da Libertadores, o professor trocou todo mundo e mostrou que ele acredita no grupo. Confiamos no trabalho dele e no nosso trabalho. Vamos em busca dos três pontos de novo, jogando em casa, onde temos uma boa sequência, com boas vitórias. É trazer a torcida novamente para nos apoiar, porque estaremos ali correndo e tentando buscar mais três pontos para seguir na liderança - completou.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias