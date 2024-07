Clube francês prepara oferta de R$ 73 milhões por jovem do Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares e Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 13:32 • São Paulo (SP)

Promovido ao time titular do Palmeiras após a lesão de Piquerez, Vanderlan atrai interesse do futebol europeu e deverá receber uma proposta oficial do Rennes-FRA após o término do Campeonato Brasileiro.

+ Contratações do Palmeiras em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

+ Do chapéu à idolatria, 450x Dudu: os sete jogos mais marcantes do ‘Baixola’ pelo Palmeiras

O clube francês se prepara para apresentar uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 73 milhões na cotação atual) pelo lateral-esquerdo, sendo 8 milhões de euros fixos (R$ 49 milhões), e 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) em bônus por metas atingidas. As informações foram divulgadas pelo jornalista André Hernan.

Apesar da oferta, o entorno do atleta terá que convencer o Verdão a avançar com as negociações. O clube não possui interesse em vender o jogador, ação que ganhou força nos bastidores com a ausência de Piquerez pelo restante da temporada.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vanderlan possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2027, com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 367 milhões). Formado nas categorias de base do clube, ele subiu ao profissional em 2020, sob comando de Abel Ferreira. Em 2024, soma 18 partidas e uma assistência.

Vanderlan é formado nas cateforias de base do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Versão do Palmeiras sobre Vanderlan

Em contato com a reportagem, o Palmeiras negou que tenha recebido qualquer proposta pelo jogador até o momento e afirmou não ter interesse em negociar o jovem de 21 anos - mesmo antes da lesão de Piquerez, que passou por cirurgia no joelho esquerdo.

Sem o uruguaio, Vanderlan parte na frente na disputa com Caio Paulista e deve receber uma sequência na equipe comandada por Abel Ferreira. O jogador, inclusive, iniciará a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (24), entre os titulares.