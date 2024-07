Dudu celebra gol que garantiu vaga do Palmeiras na final da Libertadores 2021 (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 24/07/2024 - 06:00 • São Paulo

De volta ao time titular do Palmeiras, o atacante Dudu viverá mais uma noite muito especial com a camisa alviverde nesta quarta-feira (24), quando o Verdão encara o Fluminense no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2024.

Dudu completará a incrível marca de 450 jogos pelo Palmeiras, o que o faz ser o jogador do atual elenco com mais partidas disputadas pelo clube e claro, um dos maiores ídolos do Verdão neste Século XXI.

Retornando aos poucos aos gramados após a pior lesão que sofreu em sua carreira, o camisa 7 busca o seu primeiro gol após mais de um ano sem saber o que é balançar as redes.

- Eu já nem sei quantas vezes eu disse que amo esse clube e sou muito grato por tudo o que o Palmeiras e a torcida me proporcionam. Eu e minha família somos palmeirenses, eu vivo o dia a dia do clube, meu filho joga pelo Palmeiras e aqui é minha casa. Já são 12 títulos e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que esse número aumente ainda mais - disse Dudu.

Em 449 jogos, Dudu marcou 88 gols, deu 102 assistências e comemorou 12 títulos, número que o faz ser, ao lado de Ademir da Guia, Junqueira, Mayke, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Weverton, o atleta mais vitorioso da história do clube.

Dudu superou recentemente Emerson Leão e se tornou o jogador com mais atuações pelo Palmeiras em Brasileiros, inclusive, é o único atleta na era dos pontos corridos a vencer o Brasileirão quatro vezes por uma mesma equipe (2016, 2018, 2022 e 2023).

O Lance! decidiu relembrar os sete maiores jogos de Dudu com a camisa do Palmeiras, se liga aí:

Palmeiras x São Paulo - Final Paulista 2022

Apesar de não ter feito nenhum gol, o título Paulista de 2022 foi muito especial para Dudu, muito pela participação no terceiro gol da goleada por 4 a 0, quando entortou o zagueiro Diego Costa para servir Raphael Veiga.

Palmeiras x Al-Ahly - Semi Mundial 2021

Dudu disputou o Mundial de 2020 pelo Al-Duhail, do Catar, e um ano depois, voltou a vestir a camisa alviverde e foi essencial na classificação do Palmeiras para a grande final do Mundial de Clubes de 2021. O golaço sobre o Al-Ahly na semifinal vai ficar para sempre na memória dos mais de 20 mil palmeirenses que invadiram Abu Dhabi.

Dudu celebra gol na semifinal do Mundial de Clubes 2021 (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)

Atlético-MG x Palmeiras - Semi Libertadores 2021

Dudu retornou ao Palmeiras na metade da temporada de 2021 para ser fundamental para o time de Abel Ferreira faturar a sua segunda Libertadores no mesmo ano. Com gol diante do São Paulo nas quartas, Dudu também fez o gol que garantiu a passagem do Verdão para Montevidéu. O resto é história.

Palmeiras x América-MG - Brasileirão 2018

Para muitos, Dudu foi o melhor jogador do Palmeiras na campanha do Decacampeonato Brasileiro 2018. A partida contra o América-MG resumiu bem tudo que o Baixola jogou naquele ano e o golaço sobre o Coelho fez o Allianz Parque estremecer. Ali começava a afirmação como um ídolo palmeirense.

Palmeiras x Botafogo - Brasileirão 2016

Dudu é o símbolo da reconstrução alviverde. Foi com ele que o Palmeiras voltou a conquistar um título brasileiro após 22 anos. O gol contra o Botafogo com assistência de Gabriel Jesus é até hoje considerado por muitos, o gol que acabou com essa maldita espera. Decisivo como sempre.

Palmeiras x Corinthians - Paulistão 2016

Dudu pode ser considerado a maior contratação da história do Palmeiras, muito pelo chapéu que o Verdão deu nos seus dois maiores rivais para ficar com o seu camisa 7. O gol em cima de Cássio pelo Paulistão de 2016 ficou marcado por ser o gol do chapéu e a certeza de que ele havia feito a escolha certa.

Palmeiras x Santos - Final Copa do Brasil 2015

Por último, o mais importante. Tudo começou naquela noite de 2 de dezembro de 2015 e Dudu foi essencial para o Palmeiras buscar a remontada diante do Santos e ficar com o título da Copa do Brasil daquele ano. Se o Prass fez para o Palmeiras se tornar campeão.