Mas outra ousadia de Abel foi uma escalação com Marcos Rocha de terceiro zagueiro, ao lado de Gómez e Empereur no setor. Com isso, Menino atuou na ala direita, e Viña, o lateral-esquerdo, também virou um ala pelo lado canhoto. A alternativa se mostrou certeira e o Alviverde dominou completamente os argentinos e poderia ter saído de lá com um placar mais elástico do que o 3 a 0.