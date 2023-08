- Está todo mundo perguntando "como pode? o avião é novo, como pode dar problema?". Pessoal, vamos com calma, vamos entender primeiro. O avião é uma máquina muito complexa, existem diversos sensores espalhados pelo avião inteiro, diversos softwares que controlam tudo isso. E isso é para a segurança do voo. Muitas vezes um software identifica que um sensor falhou e escreve uma mensagem no painel do piloto. Se essa mensagem for "no dispatch", significa que o avião não pode voar - afirmou em vídeo no Twitter.