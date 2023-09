Com a recusa dos petrodólares dos árabes, Gustavo Gómez só aumenta a sua idolatria perante os palmeirenses, que já o colocam como um dos maiores zagueiros da história do clube. Lembrando que o paraguaio já levantou sete taças com a camisa alviverde e está somente um título de igualar Ademir da Guia como capitão que mais levantou títulos pelo Maior Campeão do Brasil.